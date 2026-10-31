Blaise Bachofen, Jean-Jacques Rousseau. Éléments d'une théorie de la guerre

Peut-on voir en Rousseau un théoricien de la guerre ? La récente découverte de ses Principes du droit de la guerre invite à relire l’ensemble de son œuvre politique et à y chercher les éléments d’une enquête sur la guerre, qui se révèle beaucoup plus féconde qu’il n’y paraît au premier abord.



Pour Rousseau, la guerre n’a rien d’une relation consentie ou quasi-contractuelle. Elle est une réalité éminemment politique mais ne se laisse pas aisément soumettre au droit, puisqu’elle est une lutte pour l’exercice de la souveraineté, seule instance capable de créer un droit effectif. De là une réflexion profondément originale et toujours actuelle sur la « vie » et la « mort » des corps politiques, qui explique son intérêt pour les guerres insurrectionnelles menées par des « peuples naissants » et qui permet de comprendre les raisons de son scepticisme concernant l’établissement d’un droit des gens et d’une paix perpétuelle.

Sommaire

Introduction



Chapitre I. Éléments de contextualisation

Chapitre II. Enquête sur la guerre : position du problème, méthode, hypothèses

Chapitre III. L’origine de la guerre

Chapitre IV. Vie et mort des corps politique : de la puissance étatique à la vie politique

Chapitre V. Droit des gens et droit de la guerre



Conclusion

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