Patrick Marcolini, Le Mouvement situationniste (rééd.)

Parution en février 2027

Fondée par des artistes en rupture de ban, mi-rebelles mi-voyous, le mouvement situationniste a formulé la critique la plus radicale des conditions de vie faites à l’homme moderne. Ce livre, devenu une référence, permet d’en saisir toute la portée, en rendant limpides ses thèses parfois difficiles d’accès – notamment celles développées par Guy Debord dans La Société du spectacle. Avec une grande érudition, Patrick Marcolini analyse les racines culturelles des théories et des pratiques situationnistes, avant d’explorer leur postérité, diverse et souvent contradictoire, du côté des intellectuels ou dans l’art contemporain, chez les stratèges du pouvoir comme dans les rangs des révoltés.