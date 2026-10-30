Liang Pang, L'invention d'un pouvoir sans domination

L’objet du livre de Liang Pang peut se résumer dans la question suivante : un pouvoir politique sans domination est-il possible ? Sur le plan historique, l’auteur montre que cette interrogation traverse le concept moderne de la souveraineté. En effet, les penseurs de la souveraineté depuis Bodin jusqu’à Rousseau n’ont-ils pas été tous traversés par le projet d’une conciliation entre pouvoir politique et autonomie des individus, projet que seul Rousseau formula explicitement au terme de cette tradition ? Pour le montrer, il fallait d’abord remettre en cause la lecture de la souveraineté qui a été faite dans la seconde moitié du XXe siècle par la plupart des historiens de la philosophie politique, en particulier Michel Foucault, et montrer que la théorie de la souveraineté n’est pas seulement une théorie de la domination (hétéronomie) mais aussi une théorie de l’autonomie. Plus exactement, il y a une tension entre hétéronomie et autonomie dans les théories de la souveraineté.

Liang Pang est docteur en philosophie politique de l’Université Paris Cité, professeur assistant à l’Université de Pékin et secrétaire scientifique de l’Association Internationale des Amis de Hobbes. Il a publié plusieurs articles sur Bodin, Hobbes et Rousseau dans des revues internationales telles que Bulletin Hobbes (France), Cités (France), Rivista di storia della filosofia (Italie), Journal of Social Theory (Chine-Singapore), entre autres.