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Nouvelle parution
Gabriela Cordone, Thérèse Courau, Claire Laguian, Sophie Large, Marie-Agnès Palaisi y Marie Rosier, Escrituras e imaginarios lésbicos en el mundo hispano. De la herencia a la disidencia

Gabriela Cordone, Thérèse Courau, Claire Laguian, Sophie Large, Marie-Agnès Palaisi y Marie Rosier, Escrituras e imaginarios lésbicos en el mundo hispano. De la herencia a la disidencia

  • Barcelone, Icaria Editorial, coll. "Mujeres y cultura", 2026
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Claire Laguian)

Este libro propone una cartografía plural de las escrituras y representaciones lesbianas en español, desde las pioneras del siglo xx hasta las formas contemporáneas de disidencia. A través de autoras como Alejandra Pizarnik, Victorina Durán, Lucía Sánchez Saornil, Esther Tusquets, Cristina Peri Rossi, Sylvia Molloy, Sara Torres, Trifonia Melibea Obono o Albertina Carri, el volumen analiza cómo la literatura ha cuestionado la heteronormatividad y construido nuevas formas de representar el cuerpo, el deseo, los afectos y las relaciones entre mujeres. Organizado en torno a las pioneras y sus herencias, los modelos y contramodelos, las resistencias y los futuros lésbicos, combina investigación, crítica y creación para recuperar genealogías invisibilizadas y renovar los imaginarios sobre las existencias lesbianas.

Índice

Introducción, Gabriela Cordone, Thérèse Courau, Claire Laguian, Sophie Large, Marie-Agnès Palaisi y Marie Rosier   9

Primera Parte. Pioneras y herencias   19

I. Decir el trauma. Lesbofobia interiorizada en Alejandra Pizarnik, Beatriz Suárez Briones   21

II. La interrupción lésbica del relato. Una lectura de Zezé (1909) de Ángeles Vicente, Gabriela Cordone   37

III. Enunciaciones lésbicas: la primera dramaturgia (1939-1943) de Victorina Durán, Claudio Castro Filho   53

IV. Lucía Sánchez-Saornil (1895-1970): habitar y lesbianizar el sujeto poético masculino, Mawada Zid   67

V. Interludio creativo, Elena Madrigal   85

Segunda Parte. Modelos y contramodelos   87

VI. Genealo(r)gías otras: economías disidentes de los cuerpos en la obra de Sara Torres, Meri Torras Francès   89

VII. « ¡Oh género femíneo, encogido y frágil! »: Trifonia Melibea Obono, artivismo y cuerpo lésbico, Paola Bellomi.  111

VIII. Amistades femeninas a prueba del deseo lésbico, Julie Sau Ocampo   125

IX. La tarde era nuestra. Las lesbianas en la narrativa de Concepción Regueiro Digón, María Jesús Fariña Busto   143

X. Colette en escena: lesbianismo y emancipación en la obra teatral de Ximena Escalante, Erwan Burel   163

XI. Interludio creativo, Laia López Manrique   181

Tercera Parte. Disidencias y resistencias   187

XII. No se pudo matar a la muerta. Las ficciones lesbianas como resistencia (algunos apuntes), Laura A. Arnés.  189

XIII. Narrar lo que arde: deseo, cuerpo y disidencia amorosa en Crema de vainilla de Artemisa Téllez, Martha Daniela Ortega Meza   207

XIV. Desórdenes. Trauma y deseo en Lo que aprendí de las bestias de Albertina Carri, Michèle Soriano   223

XV. Un tiempo para las amantes: figuraciones lesbianas de la temporalidad, Laia López Manrique   241

XVI. Interludio creativo, Dalia Rosetti   255

Cuarta Parte. Futuros lésbicos   259

XVII. ¿Qué imaginarios para un futuro lésbico? Entrevista cruzada a Yolanda Arroyo Pizarro, Fernanda Laguna, Laia López Manrique y Elena Madrigal, por Sophie Large y Marie Rosier   261

XVIII. Interludio creativo, Yolanda Arroyo Pizarro   283

Autoras   295