Gabriela Cordone, Thérèse Courau, Claire Laguian, Sophie Large, Marie-Agnès Palaisi y Marie Rosier, Escrituras e imaginarios lésbicos en el mundo hispano. De la herencia a la disidencia

Este libro propone una cartografía plural de las escrituras y representaciones lesbianas en español, desde las pioneras del siglo xx hasta las formas contemporáneas de disidencia. A través de autoras como Alejandra Pizarnik, Victorina Durán, Lucía Sánchez Saornil, Esther Tusquets, Cristina Peri Rossi, Sylvia Molloy, Sara Torres, Trifonia Melibea Obono o Albertina Carri, el volumen analiza cómo la literatura ha cuestionado la heteronormatividad y construido nuevas formas de representar el cuerpo, el deseo, los afectos y las relaciones entre mujeres. Organizado en torno a las pioneras y sus herencias, los modelos y contramodelos, las resistencias y los futuros lésbicos, combina investigación, crítica y creación para recuperar genealogías invisibilizadas y renovar los imaginarios sobre las existencias lesbianas.

Índice

Introducción, Gabriela Cordone, Thérèse Courau, Claire Laguian, Sophie Large, Marie-Agnès Palaisi y Marie Rosier 9

Primera Parte. Pioneras y herencias 19

I. Decir el trauma. Lesbofobia interiorizada en Alejandra Pizarnik, Beatriz Suárez Briones 21

II. La interrupción lésbica del relato. Una lectura de Zezé (1909) de Ángeles Vicente, Gabriela Cordone 37

III. Enunciaciones lésbicas: la primera dramaturgia (1939-1943) de Victorina Durán, Claudio Castro Filho 53

IV. Lucía Sánchez-Saornil (1895-1970): habitar y lesbianizar el sujeto poético masculino, Mawada Zid 67

V. Interludio creativo, Elena Madrigal 85

Segunda Parte. Modelos y contramodelos 87

VI. Genealo(r)gías otras: economías disidentes de los cuerpos en la obra de Sara Torres, Meri Torras Francès 89

VII. « ¡Oh género femíneo, encogido y frágil! »: Trifonia Melibea Obono, artivismo y cuerpo lésbico, Paola Bellomi. 111

VIII. Amistades femeninas a prueba del deseo lésbico, Julie Sau Ocampo 125

IX. La tarde era nuestra. Las lesbianas en la narrativa de Concepción Regueiro Digón, María Jesús Fariña Busto 143

X. Colette en escena: lesbianismo y emancipación en la obra teatral de Ximena Escalante, Erwan Burel 163

XI. Interludio creativo, Laia López Manrique 181

Tercera Parte. Disidencias y resistencias 187

XII. No se pudo matar a la muerta. Las ficciones lesbianas como resistencia (algunos apuntes), Laura A. Arnés. 189

XIII. Narrar lo que arde: deseo, cuerpo y disidencia amorosa en Crema de vainilla de Artemisa Téllez, Martha Daniela Ortega Meza 207

XIV. Desórdenes. Trauma y deseo en Lo que aprendí de las bestias de Albertina Carri, Michèle Soriano 223

XV. Un tiempo para las amantes: figuraciones lesbianas de la temporalidad, Laia López Manrique 241

XVI. Interludio creativo, Dalia Rosetti 255

Cuarta Parte. Futuros lésbicos 259

XVII. ¿Qué imaginarios para un futuro lésbico? Entrevista cruzada a Yolanda Arroyo Pizarro, Fernanda Laguna, Laia López Manrique y Elena Madrigal, por Sophie Large y Marie Rosier 261

XVIII. Interludio creativo, Yolanda Arroyo Pizarro 283

Autoras 295