Genesis n° 62 | 2026 : "Genèses artificielles"

L’IA bat-elle l’humain à l’écriture comme elle l’a battu aux échecs ? Voici la question stupide que ce numéro de Genesis ne posera pas. D’abord parce que parler ou écrire ne se réduisent pas à un match de performances ; ensuite parce que les IA génératives n’écrivent que par les humains (qui les configurent, les alimentent en données humaines, leur adressent des requêtes…) ; enfin parce que les IA génératives n’écrivent pas à proprement parler. Des multiples questions sociales et cruciales (écologiques, éthiques, juridiques, économiques...) que soulève l’explosion des IA génératives, depuis 4 ans, nous en retiendrons ici trois : Comment cette nouvelle fa mille d’instruments (hâtivement promus agents) transforme-t-elle nos manières d’écrire ? Comment transforme-t-elle nos textes ? Comment transforme-t-elle nos capacités d’écriture, de pensée et d’invention ? Ces questions sont linguistiques et génétiques. Genèses artificielles propose la première collection d’études empiriques sur les processus de l’écriture outillée par IA générative. L’enquête est menée ici à partir de l’analyse de la production écrite « augmentée » en contexte médical, littéraire, scolaire et scientifique. La confrontation aux données est conduite dans le cadre de la linguistique et de la génétique des textes : les effets de la technologie sur l’idéation, l’agencement, la rédaction et la révision sont ainsi observés sur le terrain de l’écriture. De telles données sont nécessaires pour orienter les politiques de développement et nourrir le débat général sur le bien-fondé de confier aux machines tout ou partie de ce qu’on a longtemps considéré comme le propre de l’humain.

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Sommaire

Soline Caiazza, Rudolf Mahrer, « Le calme après la tempête ? »

Enjeux

Rudolf Mahrer, « L’IA générative n’est pas un instrument d’écriture »

Études

Soline Caiazza, Rudolf Mahrer, « Le calme après la tempête ? »

Gilles Merminod, « La conversationnalisation du processus d’écriture à l’ère de l’intelligence artificielle générative »

Ioana Buhnila, Georgeta Cislaru, Amalia Todirascu, « Les petits modèles de langue peuvent-ils écrire comme les jeunes élèves ? »

Juliette Borel, Rudolf Mahrer, « Le « moment Starobinski » de l’IA ? »

Thierry Herman, Morgane Perrin, « Les réécritures proposées par l’IA pour des travaux académiques »

François Demont, « Une relecture augmentée ? »

Dʳᵉ Coralie Galland-Decker, Dʳ François Bastardot, Rudolf Mahrer, « Faut-il déléguer la révision des lettres de sortie à des machines ? »

Giovanni Zuccarino, « Figures d’une écriture sans sujet »

Pierre Fleury, « Les alexandrins au moulin de l’intelligence artificielle et de Victor Hugo spirite »

Entretien

Dominique Kunz Westerhoff, « « Écrire de la science-fiction à l’ère de l’IA » »

Inédit

Olivier Paquet, Dominique Kunz Westerhoff, « Le carnet des Machines fantômes »

Varia

Pierre Bayard, Anne Herschberg Pierrot, Mireille Séguy, « Comment Pierre Bayard a écrit certains de ses livres »

Chroniques — Comptes rendus d’ouvrages

Morgane Avellaneda, « Anthony Glinoer, Être éditeur. Histoire, discours, imaginaire, Paris, L’échappée, coll. « Le peuple du livre », 2024, 256 p. »

Celia Sousa Vieira, « Paula Martinelli et Vincent Colapietro (dir.), Arquivos, genealogias e criação. Cecilia Salles e a construção de uma teoria contemporânea, São Paulo, Gênio Criador, 2024 »

Justine Prince, « Jessica Desclaux, Bertrand Gervais, Corentin Lahouste, Anne Reverseau et Marcela Scibiorska (dir.), Iconothèques. Collecte, stockage et transmission d’images chez les écrivains et les artistes (xixᵉ-xxiᵉ siècle), Rennes, PuR, coll. « Interférences », 2025, 476 p. »

Béatrice Laville, « Émile Zola, Les Trois villes, éd. Jacques Noiray, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2025. »

Chroniques

Bruno Mottier, « Bibliographie : études génétiques, éditions, manuscrits »

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Couverture de Gaspard Turin – Mathieu Bernard-Reymond, O_ean IV, de la série Interruptions, 2014.