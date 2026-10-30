Apulée #11 : "Utopies en résistance / ¡Ya basta!"

La revue Apulée change de format avec un numéro consacré aux utopies en résistance ; parmi les nombreuses contributions :

Nancy Cunard (1896-1965), l’irréductible, qui se prit de passion pour le monde noir-américain et inventa le concept d’afro-descendant, militante dès 1928 pour les droits civiques, autrice de Negro, An Anthology, somme encyclopédique de 800 pages, qui consacra sa fortune et son cœur à la défense des libertés ;

(1896-1965), l’irréductible, qui se prit de passion pour le monde noir-américain et inventa le concept d’afro-descendant, militante dès 1928 pour les droits civiques, autrice de Negro, An Anthology, somme encyclopédique de 800 pages, qui consacra sa fortune et son cœur à la défense des libertés ; un dossier passionnant consacré au Mexique d’hier et d’aujourd’hui souligne l’importance des langues autochtones avant la Conquête et évoque leur importance dans la préservation des anciennes cultures aztèque et maya. Une résistance à toute forme de colonialisme qui passe par la poésie mais aussi dans la lutte au quotidien des communautés zapatistes contre l’ordre capitaliste, avec l’utopie pour horizon ;

souligne l’importance des langues autochtones avant la Conquête et évoque leur importance dans la préservation des anciennes cultures aztèque et maya. Une résistance à toute forme de colonialisme qui passe par la poésie mais aussi dans la lutte au quotidien des communautés zapatistes contre l’ordre capitaliste, avec l’utopie pour horizon ; le voyage au bout de la folie du grand poète catalan Leopoldo María Panero ;

Et aussi : une « Petite histoire de la géo-utopie australe » par la glaciologue Daphné Buiron, un entretien avec l’écrivain israélien Etgar Keret…

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On peut lire sur Actualitte.com un article sur cette livraison :

« En rabotant son format pour aiguiser son tranchant, Apulée allège le colosse pour lui rendre son rêve de nomade. Un bréviaire nécessaire, qui préfère le souffle de l’estafette au poids des mausolées. » Salim Rzin.