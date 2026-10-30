Bernard Murat, Ma vie sur un plateau. Mémoires d'un homme de théâtre

Préface de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière

Comédien, doubleur, metteur en scène, réalisateur, directeur de théâtre. Bernard Murat, insatiable curieux, a traversé le siècle sur les planches et en coulisses.

Se plonger dans ses mémoires, c’est vivre une véritable épopée théâtrale : l’aventure du Théâtre national populaire de Jean Vilar, Mai 68, le combat pour l’intermittence, la redécouverte du Tailleur pour dames de Feydeau et les succès du théâtre privé avec la direction du Théâtre Édouard VII pendant près de vingt ans. À ses côtés, on croise aussi bien des figures mythiques – de Gérard Philipe à Alain Delon, en passant par Pierre Arditi et Johnny Hallyday – que des talents qu’il a eu plaisir à découvrir, pour culminer avec le succès du Prénom.

Éclectique et passionné, Bernard Murat a toujours fait fi des modes et des chapelles, guidé par son goût pour le mélange des genres et des esthétiques, avec sa liberté comme boussole.

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