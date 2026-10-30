Pratiques et enjeux de l’intermédialité en doctorat de littérature générale et comparée. Atelier des doctorant·e·s de la SFLGC

La Société Française de Littérature Générale et Comparée propose des ateliers en visio-conférence qui visent à accompagner des doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s dans leur(s) approche(s) thématique et méthodologique de la recherche en littérature comparée. Ces ateliers s’appuient sur le partage d’expériences, sur l’exposition de travaux de recherche et sur la discussion de difficultés méthodologiques.

Le prochain atelier, intitulé « Pratiques et enjeux de l’intermédialité en doctorat de littérature générale et comparée » se tiendra le mercredi 2 décembre 2026, entre 17h et 19h. Si l’intermédialité est un concept souvent sollicité dans les études littéraires, celui-ci reste quelque peu nébuleux pour les non-initié·es. L’intermédialité désigne une approche méthodologique qui s’attache à étudier les relations entre différents médias, tout autant qu’une pratique artistique qui consiste à mêler les médias dans une même œuvre. Ce concept permet aussi de penser l’interaction entre « fond » et « forme », ainsi que les transformations sémiotiques induites par les transferts intermédiatiques (adaptation d’une bande dessinée au cinéma). Cet atelier a pour objectif de clarifier les manières dont l’intermédialité peut faire concrètement l’objet de travaux doctoraux. Pour ce faire, les témoignages des chercheuses Camille Baudry, Julie Dagenbach, Emma Duquet, Pauline Julia, Sarah Léon et Léa Picot utilisant le concept d’intermédialité seront suivis d’un échange avec les participant·es de l’atelier. Il s’agira ainsi pour nous de saisir les usages, les enjeux, les limites, les difficultés et les richesses de ce concept tant théorique que pratique, afin de pouvoir mieux se l’approprier.

Aucune préparation n’est attendue. Pour participer, merci d’envoyer un e-mail à atelierdocto@sflgc.org avant le lundi 30 novembre afin de recevoir le lien de la visio-conférence. Pour faciliter les échanges et permettre à tous et à toutes d’exprimer ses idées, le nombre de places est limité.

En espérant vous voir nombreux·euses, Ashvini Chandrakumar, Ombline Damy, Lisa Frankel, Chris Simon, Céleste Villermaux et Marie Yan avec le soutien de Sylvie Humbert-Mougin dans le cadre de la SFLGC