"Peut-on encore croire aux images ? Entretien avec Sandra Ristovska" (laviedesidees.fr)

Sandra Ristovska analyse la manière dont les images façonnent le raisonnement judiciaire et les nouvelles incertitudes introduites par l’IA et les deepfakes. Ces technologies amplifient des problèmes anciens de preuve, d’interprétation et d’inégalités devant la justice.

La Vie des idées : Vos travaux mettent en avant le rôle des images en tant que preuves juridiques. Comment les supports visuels influencent-ils aujourd’hui le raisonnement judiciaire ? Et les normes existantes sont-elles suffisantes pour évaluer leur valeur probatoire ?

Sandra Ristovska : Une manière de réfléchir au rôle des images dans le raisonnement judiciaire aujourd’hui consiste à remonter un peu dans le temps, car le droit a tendance à raisonner par analogies ; les formes de médias plus anciennes sont donc pertinentes pour comprendre les formes de médias plus récentes. Ainsi, si l’on prend l’exemple de la photographie à la fin du XIXe siècle, le système juridique avait alors développé la catégorie des « preuves démonstratives » afin de régir l’admissibilité des photographies en tant que preuves.

Or que signifie exactement « preuve démonstrative » ? Cela signifie qu’une photographie ne peut légalement prouver des faits à elle seule ; elle ne peut s’exprimer qu’à travers les propos des témoins qui parlent de la signification de la photo. En d’autres termes, les photographies illustrent ce que les témoins en disent, mais les juristes ont souligné que cette catégorie a toujours été instable. Elle a toujours oscillé entre l’illustration d’une part et la preuve d’autre part, et ce type de tension autour de ce qui constitue réellement une preuve démonstrative continue de faire partie du système juridique aujourd’hui. Ainsi, la vidéo, par exemple, à titre d’analogie, s’apparente fortement à une photographie accompagnée de son. […]

Lire la suite…

—

Sandra Ristovska est professeure associée en études des médias à l’université du Colorado à Boulder, où elle a fondé et dirige le Laboratoire de preuve visuelle. À la croisée des études des médias, du droit et des droits de l’homme, ses recherches explorent la manière dont les images et les vidéos influencent la production de preuves, la quête de justice et l’exercice du pouvoir institutionnel. Elle s’intéresse tout particulièrement à la façon dont les technologies visuelles transforment les pratiques juridiques ainsi qu’à la relation entre voir, savoir et croire. Son ouvrage Seeing Human Rights : Video Activism as a Proxy Profession (MIT Press, 2021) montre comment les vidéos militantes sont de plus en plus intégrées au sein des institutions juridiques et de défense des droits de l’homme.