Archives de philosophie, n° 89 | 2026 : "Métamorphoses de Sénèque. Fortune de l’éthique stoïcienne du Moyen Âge à la Renaissance"

Sommaire

« Éditorial », p. 3-4

Dossier. Métamorphoses de Sénèque

Véronique Decaix, Christelle Veillard, « Métamorphoses de Sénèque. Fortune de l’éthique stoïcienne du Moyen Âge à la Renaissance. Avant-propos », p. 5-9

Chiara Torre, « De Sénèque à Martin de Braga. La Règle de la vie vertueuse », p. 11-25

Cédric Giraud, « La réception de l’éthique stoïcienne dans le monde monastique latin. L’exemple du XIIe siècle », p. 27-43

Delphine Carron, « La réception du stoïcien Caton d’Utique au Moyen Âge latin (XIIe-XIVe siècles) », p. 45-65

John Sellars, C. Jorgenson, Véronique Decaix, « L’éthique et la théorie des émotions stoïciennes chez Barlaam de Seminara », p. 67-86

Fosca Mariani Zini, « Regret et remords chez Pétrarque. Remèdes pour de vieilles âmes en peine », p. 87-106

Varia

Lara Bonneau, « Le pouvoir des images en question. Entre autonomie et hétéronomie », p. 107-126

Gaëtan Le Quang, « Hegel et la construction sociale de la réalité », p. 127-142

Note de lecture

Nicolas Arens, « Pouvoir souverain et agir gouvernemental », p. 143-146

Bulletins

« Bulletin de littérature hégélienne XXXVI. (2026) », p. 147-192

« Bulletin de bibliographie spinoziste XLVIII. Revue critique des études spinozistes pour l’année 2025 », p. 193-216

« Table des comptes rendus et notes de lecture parus en 2026 », p. 219-223