Guillaume Debat, La guillotine révolutionnaire. Peine de mort et sensibilités, 1789-1799

Préface de Hervé Leuwers

Ce livre propose une histoire totale de la guillotine, en s’attachant tant à l’objet qu’à son fonctionnement et aux émotions qu’elle soulève. Si le maintien de la peine de mort et le choix de la décapitation ont donné lieu à des débats, la guillotine, elle, est adoptée dans l’urgence au printemps 1792 et répond avant tout à un souci économique.

La décapitation avait été pensée comme une solution humaine, qui mettrait fin aux supplices de l’Ancien Régime. Pourtant, la guillotine suscite très rapidement gêne et dégoût. Nombre de départements entendent limiter sa visibilité dans l’espace public. L’ambition humaniste initiale se heurte sur le terrain aux émotions contrastées face à un spectacle particulièrement éprouvant.

Guillaume Debat interroge cette histoire et bat en brèche la vision de la guillotine comme symbole honni de la « terreur » et des excès de la Révolution. Il interroge plus largement les rapports de la société révolutionnaire à la violence légale. Il montre également comment le recours à la guillotine, plus qu’un appel à la vengeance, a pu symboliser un désir de réforme et de justice, dont on retrouve trace jusqu’à nos jours.

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Guillaume Debat est historien, maître de conférences en histoire moderne à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Ses travaux portent sur l’exercice de la violence, la justice pénale et la place des émotions, particulièrement pendant la Révolution française.