Lionel Dumond, Nicolas Guyard, Un prédateur sexuel au siècle des Lumières

En 1749, une jeune domestique sétoise porte plainte contre son curé, Marc-Antoine Causse, pour viols répétés. C’est le début d’un procès hors norme : près de 500 habitants de Sète sont auditionnés, tandis que le prêtre se défend avec l’appui d’une grande partie de ses paroissiens. L’affaire remonte jusqu’à la cour de Louis XV.

S’appuyant sur une exceptionnelle richesse archivistique, cet ouvrage ausculte les mécanismes qui ont permis une telle impunité : réseaux familiaux et sociaux puissants, complicités locales et épiscopales, solidarités paroissiales. Il interroge aussi la place du clergé dans la société d’Ancien Régime, à travers le portrait d’un individu devenu prêtre sans réelle vocation ni formation, issu d’une famille marquée par le jansénisme.

Une plongée saisissante dans le microcosme sétois qui offre, à travers ce cas singulier, un éclairage historique sur des réalités au cœur de l’actualité.

Lionel Dumond est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Membre du laboratoire CRISES.

Nicolas Guyard est maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Membre du laboratoire CRISES.