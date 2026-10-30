Séminaire "Corps et archives : enquêter sur les silences" (Paris)

Le séminaire propose d'étudier les silences des archives quand il s'agit des corps. Il réunit trois intervenant.e.s en histoire et sociologie :

” Abondance ou silence ? Lire les intimités homosexuelles dans les archives policières (Paris, XXe siècle)” , Romain JAOUEN, Sciences Po

” Faire l’histoire d’un évènement secret: l’exemple de la nuit de noces en France au XIXe siècle”, Aïcha LIMBADA, université d’Artois, CREHS

” Sortir du silence. La contestation de l’ignorance sur le corps des femmes par le self-help gynécologique (1969-2019)”, Lucile QUÉRÉ, université Paris I Panthéon-Sorbonne, CESSP (UMR 8209)

Organisé par Stéphanie Chapuis-Després et Anne Légier, enseignantes-chercheuses à l'Université Paris Cité, il fait partie d'un projet plus vaste intitulé "Les archives prennent corps: histoire, genre, matérialité" financé par la Cité du Genre.