Séminaire doctoral : « De l'enthousiasme au rire, l'écriture enjouée au XVIIe siècle » (Sorbonne Université)

Séminaire des doctorants en littérature du XVIIe siècle

De l’enthousiasme au rire : l’écriture enjouée

Organisateurs : Lucas Villaumé et Thomas Rique

Appel à contributions

« En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit, pour n’être point blâmé, de dire des choses qui soient de bon sens, et bien écrites ; mais ce n’est pas assez dans les autres, il y faut plaisanter ; et c’est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens1. » Étrange entreprise, en effet, que de concilier l’honnêteté des honnêtes gens et un rire souvent regardé, au XVIIe siècle, avec une certaine suspicion. L’adage castigat ridendo mores, inlassablement répété, dit assez, en creux, la méfiance à l’égard du comique absolu : la rhétorique du faire rire viserait avant tout à la correction des défauts, de ces ridicules humains qui firent l’immense succès de Molière, virtuose de l’union en principe délicate de la caricature et du naturel.

Suivant en cela Bakhtine2, nous lisons généralement le Grand Siècle comme un âge du rire résorbé. En contraste avec un XVIe siècle parcouru d’éclats de rires carnavalesques, le XVIIe marquerait une érosion de la veine rabelaisienne, et la recherche de nouvelles formes de gaieté. Les traités sur le rire, le ridicule, la comédie, l’humour, la raillerie, la moquerie ou la dérision abondent, hantés par la disparition du deuxième tome de la Poétique d’Aristote. L’honnêteté du rire se trouve placée au cœur des préoccupations des érudits, des écrivains, et plus largement de tous les salonniers amateurs de bons mots. Jusqu’à quel point le rire est-il décent ?

Plutôt que d’un effritement du rire au XVIIe siècle, où l’humour risquerait en permanence de s’épuiser et de basculer dans la simple politesse mondaine, dans le bon mot qui ne prête pas à conséquence, nous préférons parler d’un éventail de l’enjouement. Le XVIIe est un siècle d’expérimentation comique. C’est un âge où fleurissent aussi bien les traits d’esprit que les romans comiques. La satire emprunte les voies du burlesque et de l’héroï-comique. L’humour sérieux du Misanthrope et des moralistes, qui se rient de la vanité humaine comme s’en rirait Dieu, côtoie l’insouciance des farces tabariniques. Au-delà des ouvrages se réclamant, par leur inscription générique même, des formes du comique, se diffuse dans les textes du XVIIe siècle une certaine légèreté qui n’est pas sans rapport avec l’ethos du courtisan ou de la salonnière, et plus largement avec l’esthétique de la galanterie.

Ce séminaire cherchera à mettre en lumière la variété des formes du comique. Au lieu de ne prendre garde qu’au rire franc, nous souhaitons montrer que la littérature du XVIIe siècle joue sur toute la gamme de la gaieté, depuis l’enthousiasme jusqu’au rire absolu, en passant par le sourire, le trait spirituel, l’ambiguïté du badinage, le mordant de la satire ou encore le rire froid du moraliste. Le poncif de la correction des mœurs, qui légitimerait un comique sinon suspect, mérite alors d’être réévalué à l’aune de la diversité des fonctions de la gaieté littéraire.

Le séminaire est ouvert à tous les types de corpus, y compris ceux qui mettraient en perspective le XVIIe siècle avec d’autres périodes, ou la littérature française avec des littératures étrangères. Nous nous permettons d’indiquer quelques axes de réflexion, qui ne sont en aucun cas prescriptifs :

la variété des formes de l’enjouement ;

les liens entre l’humour et la bienséance, en particulier la régulation sociale, explicite ou implicite, de l’humour ;

les formes discrètes de l’humour : sourire, malice, décalages de registres, etc. ;

la présence de l’enjouement dans des corpus qui n’y sont pas a priori propices : tragédie, nouvelle historique, oraisons, etc. ;

les théories du comique au XVII e siècle ;

siècle ; l’irréductibilité des fonctions du comique au castigat ridendo mores ;

l’efficacité rhétorique du comique ou des registres apparentés : comme enthousiasme, comme naturel ou comme technique concertée ;

les approches poéticiennes ou sociologiques des querelles autour de la réception des œuvres légères ou comiques.

Toutes les contributions de doctorant·es, quelle que soit leur université de rattachement, sont les bienvenues. Nous vous invitons à nous transmettre, avant le 10 décembre 2026, un projet de communication (maximum 3000 caractères, espaces inclus), aux adresses suivantes : lucas.villaume@sorbonne-universite.fr et thomas.rique@sorbonne-universite.fr. Les séances se dérouleront à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université (28 rue Serpente, 75006 Paris).

Le calendrier des séances est le suivant. N’hésitez pas à nous indiquer vos disponibilités. Chaque séance comportera au plus trois interventions de vingt minutes, suivies d’un échange de dix minutes.

mercredi 3 février 2027, 17h30-19h, salle S001 ;

mercredi 3 mars 2027, 17h30-19, salle S001 ;

mercredi 24 mars 2027, 17h30-19h, salle D117 ;

mercredi 21 avril 2027, 17h30-19h, salle D117 ;

mercredi 12 mai 2027, 17h30-19h, salle S002 ;

mercredi 2 juin 2027, 17h30-19h, salle S001.

Orientations bibliographiques

Bertrand, Dominique, Dire le rire à l’âge classique : représenter pour mieux contrôler, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1995.

Conesa, Gabriel, La Comédie de l’âge classique (1630-1715), Paris, Seuil, 1995.

(éd.), L’Esthétique de la comédie, Littératures classiques n° 27, 1996.

Dandrey, Patrick, Molière ou l’esthétique du ridicule, Paris, Klincksieck, 1992.

Godard de Donville, Louise (dir.), La Satire en vers au XVIIe siècle, Littératures classiques n° 24, 1995.

Grande, Nathalie, Le Rire galant : usages du comique dans les fictions narratives de la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2011.

Morel, Jacques, « Rire au XVIIe siècle », in Agréables mensonges : essais sur le théâtre français du XVIIe siècle, Paris, Klincksieck, 1991, p. 257-262.

Nédélec, Claudine, Les États et empires du burlesque, Paris, Honoré Champion, 2004.

Piot, Coline, Rire et comédie : émergence d’un nouveau discours sur les effets du théâtre au XVIIe siècle, Genève, Droz, 2020.

Roche, Bruno, Le Rire des libertins dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris, Champion, 2011.

Serroy, Jean, Roman et réalité : les histoires comiques au XVIIe siècle, Paris, Minard, 1981.

Notes

1) Molière, La Critique de l’École des femmes, scène 6.

2) Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970.