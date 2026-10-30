Pia Pera : un archipel d’écritures – Pia Pera: un arcipelago di scritture (Nice & en ligne)

Dix ans après la disparition de l’écrivaine italienne Pia Pera (1956-2016), cette journée d’étude propose de redécouvrir une œuvre singulière et encore relativement peu explorée par la recherche universitaire. Écrivaine, traductrice et journaliste, Pia Pera a développé un parcours littéraire original, caractérisé par la diversité des genres pratiqués, la liberté des formes et la richesse des échanges entre littérature, expérience personnelle et réflexion sur le monde contemporain.

De la traduction à la fiction, des écritures journalistiques à l’écriture du jardin, son œuvre dessine un véritable archipel de pratiques et de questionnements. Traductrice du russe, Pia Pera s’est intéressée aux possibilités de la langue littéraire et aux enjeux de la traduction, envisagée non seulement comme un travail sur les textes, mais aussi comme une expérience de lecture et d’écriture. Ses œuvres de fiction, ses textes journalistiques et ses formes d’écriture de soi témoignent, quant à eux, d’une recherche constante sur les rapports entre littérature et expérience vécue, entre voix singulière et représentation du monde.

Une place importante sera également accordée à son écriture du jardin, qui occupe une position centrale dans son parcours sans en épuiser la richesse. Loin de se réduire à une célébration de la nature, le jardin devient chez Pia Pera un espace de pensée et d’expérimentation, à partir duquel interroger les relations entre humains et autres vivants, les gestes du quotidien et les possibilités d’une autre manière d’habiter le monde. Cette attention au vivant, qui traverse plusieurs de ses livres, confère à son œuvre une résonance particulière dans le contexte des préoccupations écologiques contemporaines.

En réunissant des spécialistes de littérature, de traduction et d’écologie, ainsi que des acteurs et actrices du monde éditorial et littéraire, cette journée entend mettre en dialogue les différentes dimensions de son travail et interroger les liens qui les unissent. Elle vise ainsi à contribuer à la reconnaissance critique d’une œuvre encore insuffisamment étudiée, dont la diversité formelle et la cohérence profonde invitent à renouveler les perspectives sur la littérature italienne contemporaine. À travers cette approche pluridisciplinaire, il s’agira enfin de mesurer l’actualité des questions soulevées par Pia Pera et d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche sur un parcours qui reste à découvrir dans toute son ampleur.

Versione in italiano. A dieci anni dalla scomparsa della scrittrice italiana Pia Pera (1956-2016), questa giornata di studi si propone di riscoprire un’opera singolare, ancora relativamente poco esplorata dalla ricerca universitaria. Scrittrice, traduttrice e giornalista, Pia Pera ha sviluppato un percorso letterario originale, caratterizzato dalla varietà dei generi praticati, dalla libertà delle forme e dalla ricchezza delle intersezioni tra letteratura, esperienza personale e riflessione sul mondo contemporaneo.

Dalla traduzione alla narrativa, dalla scrittura giornalistica alla scrittura del giardino, la sua opera disegna un vero e proprio arcipelago di pratiche e interrogativi. Traduttrice dal russo, Pia Pera si è confrontata con le possibilità della lingua letteraria e con le questioni poste dalla traduzione, intesa non soltanto come lavoro sui testi, ma anche come esperienza di lettura e di scrittura. Le sue opere narrative, i suoi articoli giornalistici e le diverse forme di scrittura di sé testimoniano, a loro volta, una ricerca costante sui rapporti tra letteratura ed esperienza vissuta, tra voce individuale e rappresentazione del mondo.

Un’attenzione particolare sarà inoltre dedicata alla scrittura del giardino, che occupa una posizione centrale nel suo percorso senza tuttavia esaurirne la ricchezza. Lungi dal ridursi a una celebrazione della natura, il giardino diventa nell’opera di Pia Pera uno spazio di pensiero e di sperimentazione, a partire dal quale interrogare le relazioni tra esseri umani e altre forme di vita, i gesti della quotidianità e la possibilità di abitare il mondo in modo diverso. Questa attenzione al vivente, che attraversa diversi suoi libri, conferisce alla sua opera una risonanza particolare nel contesto delle attuali preoccupazioni ecologiche.

Riunendo studiose e studiosi di letteratura, traduzione ed ecologia, insieme a protagonisti e protagoniste del mondo editoriale e letterario, la giornata intende mettere in dialogo le diverse dimensioni del suo lavoro e indagare i legami che le uniscono. L’iniziativa si propone così di contribuire alla conoscenza critica di un’opera ancora insufficientemente studiata, la cui varietà formale e profonda coerenza invitano a rinnovare le prospettive sulla letteratura italiana contemporanea. Attraverso questo approccio interdisciplinare, si cercherà infine di misurare l’attualità degli interrogativi sollevati da Pia Pera e di aprire nuove piste di ricerca su un percorso letterario che resta da esplorare in tutta la sua ampiezza.

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