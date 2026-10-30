Marie Krysinska, Œuvres complètes, II. Romans et nouvelles. Vol. 1 : L’Amour chemine, Nouvelles parues dans la presse, Juliette Cordelin

Marie Krysinska, Œuvres complètes, dir. Florence Goulesque et Seth Whidden.

II. Romans et nouvelles. Vol. 1 :

L’Amour chemine, édition par Florence Goulesque;

Nouvelles parues dans la presse, édition par Wendy Prin-Conti et Francesco Vignoli;

Juliette Cordelin, édition par Gretchen Schultz

Les seize nouvelles de L’Amour chemine (1892), ainsi que les cinquante nouvelles publiées par Marie Krysinska entre 1880 et 1900 dans des revues telles que Gil Blas, Le Chat noir, La Revue indépendante ou La Fronde examinent avec attention et ironie les sentiments amoureux et les rôles de genre. Dotée d’un style nuancé et incisif, Krysinska se révèle être une fine analyste des aspirations et des paradoxes de son temps, tout en affirmant une voix littéraire unique, à la frontière du symbolisme et d’un féminisme en gestation.

Juliette Cordelin (1895), qui paraît en roman feuilleton dans le journal parisien L’Éclair, fait preuve à la fois du style poétique de l’autrice et des exigences du mélodrame bourgeois populaire. Krysinska caractérise son propre roman comme « un peu de drame, un peu de galanterie, discrètement, un peu de vie parisienne dans des milieux intéressants et des études féminines. »

Florence Goulesque est docteure en littérature française.

Wendy Prin-Conti est agrégée de lettres modernes et docteure en littérature française.

Gretchen Schultz est professeure émérite d’études françaises à Brown University.

Francesco Vignoli est docteur en littérature française.