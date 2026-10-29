« Avec les mots de tout le monde écrire comme personne ». Franchissements et affranchissements littéraires (revue Verbatim)

« Avec les mots de tout le monde écrire comme personne » :

Franchissements et affranchissements littéraires

Appel à articles – revue Verbatim

Aller au-delà d’une limite, dépasser les obstacles et les conventions, se libérer ou prendre (enfin) son indépendance, faire sécession… Pour la dix-huitième édition de son colloque, tenue le 27 mars 2026 à l’Université McGill, l’ADELFIES (Association des étudiant·e·s en langue et littérature françaises inscrit·e·s aux études supérieures de l’Université McGill) a célébré la majorité, l’émancipation, voire la délivrance, autour du franchissement et de l’affranchissement, en littérature, en traduction et en création.

La revue Verbatim, qui publie chaque année les actes de ce colloque, prolonge aujourd’hui ces échanges. Le numéro à paraître réunira les actes du colloque ainsi que des articles reçus dans le cadre du présent appel, ouvert à toutes les personnes dont les recherches rejoignent la thématique, qu’elles aient ou non participé à la journée. Les axes ci-dessous, repris de l’appel du colloque, en constituent un cadre non limitatif, et les propositions qui en élargiront le champ seront les bienvenues.

(Af)franchissements en littérature : genres, formes, thèmes

Nous assistons, depuis le début du XXe siècle, à un bouleversement des pratiques littéraires et du classement générique. Du formalisme au Nouveau Roman, en passant par le structuralisme, la littérature déplace ses objets et ses manières de signifier. L’époque contemporaine est caractérisée par une porosité des frontières (géographiques, disciplinaires, fictionnelles, génériques) : des délimitations jusqu’ici admises s’estompent et les empiétements se multiplient (Lyotard, 1979 : 65‑69). On observe, comme symptômes de ces bouleversements, des œuvres issues de métissages génériques, une porosité entre la fiction et la non-fiction, une croissance des styles documentaires (Inkel et Lefort-Favreau, 2020 : 7), ainsi que l’apparition d’objets neufs et de nouvelles nomenclatures pour les désigner ; l’autothéorie (Fournier, 2021) en est un exemple. Mais l’hybridation littéraire n’est pas l’apanage du contemporain. Si l’histoire du roman, qui fait « de la littérature, […] rigoureusement ce qu’il veut » (Robert, 1972 : 15), est en elle-même un récit de lutte au sein du champ littéraire et de mixité générique, la littérature de l’Ancien Régime, par exemple, est aussi marquée par les expérimentations formelles et thématiques de ses auteurs. Toutes les propositions s’intéressant à la littérature qui s’émancipe, d’elle-même ou d’autres instances, sont encouragées.

Depuis les années 1970, dans le sillage de la deuxième vague féministe, des autrices et théoriciennes ont promu une écriture fondée sur la corporéité, pensée comme une manière de faire résonner le corps dans la langue (Cixous, 1975 : 21). Écrire depuis le corps, c’est laisser advenir dans la langue les pulsations du vivant (Cixous, 1975 : 46) : un geste décrit comme une manière d’imprimer dans le texte les traces d’une subjectivité incarnée, qui produit une écriture pulsée, rythmée, faite de phrases courtes, haletantes, ou au contraire longues et fluides, comme une respiration (Cixous, 1975). Cette démarche implique un affranchissement des normes établies du langage et du cadre discursif dans lequel il évolue. C’est un geste de réappropriation du discours par le sensible, une volonté de rompre avec une tradition logocentrée (Irigaray, 1974). Cixous affirme que « […] l’écriture est la possibilité même du changement, l’espace d’où peut s’élancer une pensée subversive […] » (1975 : 43). C’est dans cet espace que peut émerger ce que Didier appelle un « soi de papier » (2002 : 126), où s’exprime une subjectivité longtemps contenue, étouffée par les formes figées du langage institué. Toute proposition portant sur l’usage de la corporéité est vivement encouragée.

(Af)franchissements linguistiques

Selon l’approche aristotélicienne, la parole, qui nous différencie de l’animal, est associée à l’intelligible, à la communication et à l’interaction. Le langage paraît donc être devenu chose humaine, porté par la littérature qui lui permet de se déployer sous les formes les plus diverses. Pourtant, bien que dotée d’une capacité de dévoilement et de signification, la parole que le texte littéraire admet en son sein se fait point de fuite de l’expression, dès lors que ce texte se détache du discours de savoir pour devenir un langage pur et énigmatique. De fait, la lecture n’apparaît pas comme un acte de communication fondé sur la pure reconnaissance de signes laissés par l’écrivain·e : elle « se situe au-delà ou en-deçà de la compréhension » (Blanchot, 1988 : 258). Franchissement et affranchissement sont des termes qui invitent à réfléchir aux contraintes grammaticales, linguistiques et sociales qui conditionnent le langage et l’émergence de la parole dans les textes littéraires. Seront encouragées les recherches (oralité, inintelligible, animalisation de la parole, cri, indicible) qui interrogent les dynamiques de force (Gauvin, 2023 : 41‑57) et les normes qui entourent le langage.

Le langage est aussi un espace de cohabitation entre exigence et liberté. Souvent envisagée comme l’expression d’une appartenance unique, la langue se présente pourtant comme un espace de tension, de passage et de transformation. L’écriture hétérolingue (Grutman, 1997), dans la difficile cohabitation des langages, invente sa propre voie·x d’accès à l’inexprimable. L’hétérolinguisme déplace ainsi le langage hors de ses frontières, en faisant coexister les voix, les rythmes et les imaginaires de plusieurs mondes linguistiques, culturels et identitaires. De même, la diglossie (Ferguson, 1959), dans la cohabitation entre langues dominantes et dominées, révèle une dynamique de forces, un perpétuel franchissement entre registres et statuts (Prieur, 2006). Dans le champ des études littéraires postcoloniales, les notions d’hétérolinguisme, de diglossie et de plurilinguisme occupent une place essentielle et s’imposent comme des enjeux critiques majeurs depuis les premiers travaux qui ont façonné cette approche théorique (Khatibi, 1981; Simon, 1994; Gauvin, 1999). Les propositions s’intéressant à ces mouvements de franchissements et d’affranchissements linguistiques seront particulièrement bienvenues.

(Af)franchissements en traduction/traductologie

Franchissements et affranchissements, enfin, sont féconds pour penser la traduction et problématiser les rapports entre le texte à traduire et le texte traduit, qui peut s’en libérer, volontairement ou non. La traductologie récente invite à dépasser les clivages fidélité/infidélité ou traduction sourcière/traduction cibliste et à penser la traduction comme réécriture (Bassnett et Lefevere, 1992), comme œuvre d’art (Cassin, 2016) ou comme l’« espace irréductible d’une confrontation » (Samoyault, 2020 : 11), où l’œuvre à traduire peut être désintégrée et mise en haillons (Samoyault, 2020 : 50‑51). Certaines théories revendiquent l’émancipation vis-à-vis du texte à traduire : le poète et traducteur brésilien Haroldo de Campos propose ainsi l’image du traducteur cannibale qui, afin de résister à l’hégémonie occidentale, s’approprie les œuvres des cultures dominantes, les digère et propose de nouvelles œuvres plutôt que des imitations, préfigurant le tournant postcolonial en traductologie (de Campos, 1981), tandis que Susanne de Lotbinière-Harwood « pirate » le texte pour qu’il reflète ses propres convictions politiques dans le cadre des théories féministes de la traduction (von Flotow, 1991 : 79). On peut penser, enfin, aux traductions qui s’affranchissent des conventions traductives habituelles, comme la traduction homophonique (Broqua et Weissmann, 2019), ou aux retraductions qui rompent avec les traductions précédentes, comme celle de 1984 proposée par Josée Kamoun en 2018 (Orwell, 2018).

Formes des contributions

Fidèle à son thème, ce numéro accueillera, aux côtés des articles scientifiques, des contributions qui s’affranchissent des formes habituelles du discours savant : l’essai et le manifeste, mais aussi la lettre ouverte, le dialogue, l’abécédaire ou le glossaire critique, le texte fragmentaire, la traduction commentée ou le texte de création accompagné d’une brève note qui en explicite la démarche. Quelle que soit leur forme, ces contributions devront conserver une portée réflexive et dialoguer avec les enjeux du numéro.

Les étudiant·e·s de littérature, de traduction et de création littéraire dont les recherches s’inscrivent dans le thème du numéro sont invité·e·s à nous soumettre une proposition d’article. Faites-nous parvenir votre proposition, d’une page au maximum, comprenant un titre provisoire, un résumé de la contribution et une bibliographie succincte, ainsi qu’une brève notice biographique, à l’adresse revueverbatim@gmail.com d’ici le 1er décembre 2026. Si la contribution envisagée relève de l’une des formes libres évoquées ci-dessus (essai, manifeste, lettre ouverte, etc.), la proposition en fera mention.

Les articles, inédits et rédigés en français, compteront environ 30 000 caractères, espaces comprises (soit une dizaine de pages), notes et bibliographie incluses. Les contributions de forme libre pourront être plus brèves. Les textes seront remis au format Word et respecteront le protocole de rédaction de la revue, consultable en ligne : http://revueverbatim.ca/protocole. Chaque texte fera l’objet d’une évaluation par le comité ; l’acceptation d’une proposition ne préjuge pas de la publication de l’article. La parution du numéro est prévue au printemps 2027.

Dans le but de rendre ce processus aussi accessible que possible, nous vous invitons à communiquer avec le comité si vous avez des questions concernant l’accessibilité ou si vous avez besoin d’accommodements.

CALENDRIER PROVISOIRE

1er décembre 2026 : Date limite pour la réception des propositions d’articles

Avant les Fêtes (décembre 2026) : Annonce des propositions retenues

22 février 2027 : Remise de la première version des articles

Mars 2027 : Retour des évaluations

Avril 2027 : Remise des versions définitives

Mai 2027 : Parution prévue du numéro de Verbatim (date indicative)

COMITÉ SCIENTIFIQUE de la revue Verbatim

Madeleine Têtu

Lina Dina

Gabriel Armellin

Raphaël Goddyn

Marianne Tremblay

Thomas Arteau

Véronique De Petrillo

Bibliographie

Aristote, Les politiques, trad. Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 1990, 575 p.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, Londres et New York, Routledge, 1989.

Bassnett, Susan et André Lefevere, « General Editors’ Preface », dans André Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, Londres et New York, Routledge, 1992, p. vii-viii.

Blanchot, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1988 [1955], 376 p.

Broqua, Vincent et Dirk Weissmann (dir.), Sound/Writing : traduire-écrire entre le son et le sens. Homophonic Translation – Traducson – Oberflächenübersetzung, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2019.

Campos, Haroldo de, « Anthropophagous Reason. Dialogue and Difference in Brazilian Culture », dans Novas. Selected Writings (éd. Antonio Sergio Bessa et Odile Cisneros), Evanston, Northwestern University Press, 2007 [1981], p. 157‑177.

Cassin, Barbara, « La traduction comme œuvre d’art », dans Après Babel, traduire (dir. Barbara Cassin), Marseille et Arles, Mucem et Actes Sud, 2016, p. 243‑250.

Cixous, Hélène, Le rire de la Méduse et autres ironies, Paris, Galilée, 2010 [1975], 196 p.

Didier, Béatrice, Le journal intime, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Littératures modernes », 2002 [1976].

Ferguson, Charles A., « Diglossia », Word, vol. 15, n° 2, 1959, p. 325‑340 ; repris dans Sociolinguistic Perspectives. Papers on Language in Society, 1959‑1994 (éd. Thom Huebner), New York et Oxford, Oxford University Press, 1996.

Fournier, Lauren, Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2021.

Gauvin, Lise (dir.), Les langues du roman. Du plurilinguisme comme stratégie textuelle, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1999.

Gauvin, Lise, Des littératures de l’intranquillité. Essai sur les littératures francophones, Paris, Karthala, 2023, 235 p.

Grutman, Rainier, Des langues qui résonnent. L’hétérolinguisme au XIXe siècle québécois, Montréal, Fides, 1997.

Inkel, Stéphane et Julien Lefort-Favreau, « Espace démocratique de la littérature québécoise contemporaine », Voix et Images, vol. 46, n° 1, 2020, p. 7‑12.

Irigaray, Luce, Speculum. De l’autre femme, Paris, Minuit, 1974.

Irigaray, Luce, Le corps-à-corps avec la mère, Montréal, Éditions de la Pleine Lune, 1981.

Khatibi, Abdelkébir, « Lettre-préface », dans Marc Gontard, La violence du texte. Études sur la littérature marocaine de langue française, Paris, L’Harmattan, 1981, p. 7‑9.

Lyotard, Jean-François, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Minuit, 1979.

Nglasso-Mwatha, Musanji (dir.), L’imaginaire linguistique dans les discours littéraires, politiques et médiatiques en Afrique, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2011.

Orwell, George, 1984, trad. Josée Kamoun, Paris, Gallimard, 2018 [1949].

Prieur, Jean-Marie, « Des écrivains en contact de langues », Éla. Études de linguistique appliquée, n° 144, 2006, p. 485‑492.

Robert, Marthe, Roman des origines et origines du roman, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2009 [1972].

Samoyault, Tiphaine, Traduction et violence, Paris, Seuil, 2020.

Simon, Sherry, Le trafic des langues. Traduction et culture dans la littérature québécoise, Montréal, Boréal, 1994.

Stampfli, Anaïs, Eau de café de Raphaël Confiant. Quand la fiction donne vie à la créolité, Pointe-à-Pitre, Presses universitaires des Antilles, coll. « Les classiques de la Caraïbe », 2023.

Von Flotow, Luise, « Feminist Translation. Contexts, Practices and Theories », TTR, vol. 4, n° 2, 1991, p. 69‑84.

Responsables :

Revue Verbatim – ADELFIES (Association des étudiant·e·s en langue et littérature françaises inscrit·e·s aux études supérieures de l’Université McGill) : revueverbatim@gmail.com

Url de référence :

http://revueverbatim.ca/

Adresse :

Université McGill, Montréal