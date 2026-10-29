Cartographies centraméricaines : arts, cultures et sociétés (revue A Contrahílo)

Cartographies centraméricaines : arts, cultures et sociétés.

La revue A Contrahílo lance un appel à contributions pour son prochain dossier thématique, intitulé Cartographies centraméricaines : arts, cultures et sociétés.

Ce numéro est consacré aux relations entre les arts, les pratiques culturelles et les sciences sociales en Amérique centrale. Bien que cette région ait connu de profondes transformations sociales, politiques et culturelles, les recherches qui lui sont consacrées demeurent largement dispersées entre différentes disciplines, institutions et traditions académiques, ce qui limite encore la consolidation d’un dialogue scientifique à l’échelle régionale et internationale.

Pour la première fois, A Contrahílo consacre un numéro thématique à un espace géographique et à une population spécifiques. Ce choix répond à une double ambition : élargir les horizons géographiques de la revue et porter une attention particulière à une région dont les productions artistiques et culturelles constituent un observatoire privilégié pour appréhender des phénomènes tels que les mémoires, les migrations, les violences, les processus démocratiques, les identités, les déplacements et les formes contemporaines de la création.

Les études consacrées à l’Amérique centrale ont souvent été abordées à travers des catégories d’analyse élaborées dans d’autres contextes et selon des perspectives homogénéisantes qui peinent parfois à rendre compte de la diversité des réalités centraméricaines. Penser l’Amérique centrale suppose au contraire de reconnaître un espace profondément divers, pluriel, multiethnique et traversé par d’importantes inégalités, marqué par des temporalités, des expériences historiques, des tensions et des contradictions qui ont façonné ses dynamiques sociales et culturelles. C’est aussi reconnaître les formes propres de production culturelle qui s’y développent, les rythmes historiques qui lui sont spécifiques ainsi que les multiples manières dont les actrices et les acteurs sociaux négocient, contestent et redéfinissent les significations de l’artistique, du politique et du social.

Les pratiques artistiques et culturelles ne se contentent pas de refléter les conditions historiques propres à la région ; elles participent pleinement à la construction des imaginaires, à l’élaboration de critiques sociales, à l’émergence de nouvelles formes d’action collective ainsi qu’à la transformation du tissu social. Dans cette perspective, les arts constituent un observatoire privilégié pour analyser les dynamiques centraméricaines et contribuer à un champ de recherche de plus en plus attentif aux effets des pratiques artistiques sur la vie des individus et des communautés. Ils offrent également un terrain fécond pour nourrir les débats théoriques consacrés aux multiples articulations entre arts, politique et société.

Dans cette perspective, cet appel à contributions a pour ambition de réunir des recherches qui, dans une approche interdisciplinaire, interrogent les différentes expressions artistiques et culturelles liées aux réalités centraméricaines, en prêtant attention aussi bien à leurs spécificités locales qu’à leur inscription dans des dynamiques régionales et globales. Les propositions pourront aborder les multiples relations entre les arts, les cultures et les sociétés selon des perspectives variées, tout en favorisant le dialogue entre les sciences sociales et les études sur les arts ainsi que le développement de réseaux d’échanges entre chercheuses et chercheurs.

Enfin, ce dossier entend contribuer au renouvellement des réflexions consacrées à l’Amérique centrale en accueillant des approches critiques et innovantes qui interrogent les conditions de production des connaissances sur cette région : qui produit ces savoirs, depuis quels lieux d’énonciation, à partir de quels cadres conceptuels et avec quelles implications pour leur compréhension dans un contexte global ? Il ambitionne ainsi de constituer un espace de rencontre, de discussion et de construction collective des connaissances autour des arts et des pratiques culturelles en Amérique centrale.

Les axes de réflexion proposés ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

Arts, politique et mouvements sociaux en Amérique centrale ;

Mémoire, archives et enjeux liés au passé ;

Autoritarismes, censure et pratiques de résistance ;

Peuples autochtones, afrodescendances, territorialités et revendications identitaires ;

Diasporas centraméricaines : migrations, exils, mobilités, identités transnationales et production artistique ;

Féminismes, dissidences et pratiques artistiques ;

Artivisme, participation communautaire et transformation sociale ;

Institutions, politiques culturelles, gestion et écosystèmes des arts en Amérique centrale ;

Identités, appartenances et communautés transnationales ;

Épistémologies, méthodologies et production des connaissances sur les arts et les cultures en Amérique centrale ;

Relations entre artistes, collectifs artistiques, institutions et communautés ;

Arts contemporains centraméricains et sociétés ;

Arts populaires et cultures populaires ;

Écologies, territoires et pratiques artistiques ;

Caraïbe centraméricaine et relations circum-caribéennes ;

Enjeux de la recherche et de la documentation sur l’Amérique centrale ;

Histoire, historiographie et critique des arts centraméricains.

Ces axes de réflexion sont proposés à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive. La revue accueillera avec intérêt toute contribution issue d’une recherche empirique ou d’un essai théorique portant sur l’Amérique centrale et s’inscrivant dans une perspective propre aux sciences sociales.

Articles varia

La revue A Contrahílo reçoit tout au long de l’année des propositions d’articles pour sa rubrique Varia. Les contributions qui ne relèvent pas de la thématique de ce dossier peuvent être soumises à tout moment ; elles seront examinées conformément à la procédure éditoriale et aux modalités d’évaluation par les pairs de la revue.

Coordination du dossier

Johann Bonilla Pantoja, Université Polytechnique Hauts-de-France – UPHF johannbonilla@gmail.com

Modalités de contribution

Date limite de soumission : 20 décembre 2026

Les articles, écrits en espagnol ou en français, doivent suivre scrupuleusement les normes de la revue.

Ils devront parvenir au plus tard le 20 décembre 2027 à : johannbonilla@gmail.com et socioarte@facso.cl.

Procédure d’évaluation

À réception, chaque manuscrit fait l’objet d’un examen préliminaire par l’Équipe éditoriale. Cette première étape a pour objectif de vérifier sa conformité avec la ligne éditoriale de la revue, les consignes aux auteurs et autrices ainsi que les critères formels de présentation.

Les manuscrits répondant à ces exigences sont ensuite confiés à deux spécialistes extérieurs à l’Équipe éditoriale, choisis en fonction de leur expertise dans le domaine concerné et/ou des approches méthodologiques mobilisées. En cas de divergence substantielle entre les deux rapports d’évaluation, l’Équipe éditoriale peut solliciter l’expertise d’une troisième personne.

La revue A Contrahílo applique une procédure d’évaluation par les pairs en double aveugle. L’identité des autrices et des auteurs n’est pas communiquée aux évaluatrices et aux évaluateurs ; réciproquement, l’identité de ces derniers n’est pas révélée aux autrices et aux auteurs. Cette procédure garantit l’impartialité de l’évaluation, limite les risques de biais et favorise une expertise rigoureuse, objective et constructive des manuscrits soumis.