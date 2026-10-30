Anne-Christine Royère, Gaëlle Théval (dir.), Charles Pennequin

Charles Pennequin

Sous la direction d'Anne-Christine Royère et Gaëlle Théval

Paris, Classiques Garnier, coll. « Écrivains francophones d’aujourd’hui », n° 10, 2026.

L’œuvre de Charles Pennequin est plurimodale, au croisement de la poésie, de la performance et de l’art contemporain. Elle s’est imposée comme un repère majeur de la littérature contemporaine depuis les années 2000. Sous des angles d’approche diversifiés, cet ouvrage en explore les thèmes centraux.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406206613 - au prix de 83 EUR