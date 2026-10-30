Édition
Nouvelle parution
Bénédicte Louvat (éd.), Le Théâtre de Béziers. Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657), t. II : 1629-1635

Bénédicte Louvat (éd.), Le Théâtre de Béziers. Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657), t. II : 1629-1635

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque du XVIIe siècle", 2026
  • EAN : 9782406205418
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20543-2
  • 674 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Le Théâtre de Béziers. Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657). Tome II – 1629-1635

Sous la direction de Bénédicte Louvat

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XVIIe siècle », n° 52, série « Théâtre » n° 11, 2026.

Le Théâtre de Béziers est un ensemble de vingt-quatre pièces jouées et publiées au cours des années 1610-1650. Ce corpus bilingue constitue un témoignage exceptionnel de la vitalité de la tradition théâtrale en Bas-Languedoc. Le présent recueil réunit six pièces parues séparément entre 1629 et 1635.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406205425 - au prix de 98 EUR.