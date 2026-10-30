Bénédicte Louvat (éd.), Le Théâtre de Béziers. Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657), t. II : 1629-1635

Le Théâtre de Béziers. Pièces historiées représentées au jour de l’Ascension (1628-1657). Tome II – 1629-1635

Sous la direction de Bénédicte Louvat

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XVIIe siècle », n° 52, série « Théâtre » n° 11, 2026.

Le Théâtre de Béziers est un ensemble de vingt-quatre pièces jouées et publiées au cours des années 1610-1650. Ce corpus bilingue constitue un témoignage exceptionnel de la vitalité de la tradition théâtrale en Bas-Languedoc. Le présent recueil réunit six pièces parues séparément entre 1629 et 1635.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406205425 - au prix de 98 EUR.