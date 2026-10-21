Delphine de Girardin, Le Lorgnon

Édition de Sylvain Ledda

Dans le Paris mondain des années 1830, Edgar de Lorville rapporte de l’étranger un lorgnon qui permet de lire dans les pensées de ses interlocuteurs. D’abord séduit, le jeune homme ne découvre autour de lui qu’hypocrisie, fatuité et ridicule. Que penser alors de ses proches ? Et de Valentine de Champléry, cette jeune femme qui lui a paru si froide au premier abord ?

Le Lorgnon est le premier roman de Delphine de Girardin, poète célébrée sous la Restauration, qui invente ici une prose spirituelle. Se jouant des conventions fantastiques, elle propose un récit moraliste profondément ancré dans son époque ; elle la dissèque et rit de ses vanités.

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