Revue
Nouvelle parution
Cahiers Louis Dumur, 2026, n° 13 :

Cahiers Louis Dumur, 2026, n° 13 : "« Nach Paris !, une œuvre de justice ? » par Jacques Schroll"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers Louis Dumur", 2026
  • EAN : 9782406214441
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21445-8
  • ISSN : 2426-1866
  • Numéro : 13
  • 277 pages
  • Prix : 48
  • Date de publication :
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)

Cahiers Louis Dumur 2026, n° 13. « Nach Paris !, une œuvre de justice ? » par Jacques Schroll

Sous la direction de Françoise Dubosson et François Jacob

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers Louis Dumur », n° 13, 2026.

Les Cahiers Louis Dumur sont une revue consacrée à l'évocation de la vie et de l'œuvre de Louis Dumur, au Mercure de France et à l'activité littéraire du début du XXe siècle.

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