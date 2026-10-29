Michael Holland et Hannes Opelz (dir.), Dictionnaire Maurice Blanchot

Collectif

Dictionnaire Maurice Blanchot

Sous la direction de Michael Holland et Hannes Opelz

Paris, Classiques Garnier, coll. « Dictionnaires et synthèses », n° 33, 2026.

Loin de prétendre à un savoir clos, ce dictionnaire se veut un archipel d’interprétations où chaque notice est une île, chaque renvoi une traversée. Plus de cent contributeurs et contributrices y tracent une cartographie critique mouvante d’une œuvre vouée à la discontinuité et longtemps figée dans son mythe.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406197485 - au prix de 120 euros