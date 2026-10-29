Lise Andries

Navigateurs des Lumières. Leurs récits de voyage autour du monde

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 101, 2026.

Des journaux de bord et des récits de navigateurs anglais et français du XVIIIe siècle ont été rassemblés ici. Ils décrivent la conquête de nouveaux territoires mais aussi les rencontres avec des peuples inconnus, notamment dans le Pacifique. Leurs écrits sont au cœur de l’anthropologie des Lumières.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406211037 - au prix de 78 euros