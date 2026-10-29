Francis Goyet

En traduisant Montaigne. Quelques énigmes des Essais

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études montaignistes », n° 73, 2026.

En traduisant Montaigne, on découvre qu’il reste dans les Essais nombre de faux amis, et quelques énigmes. Des solutions sont rassemblées dans ce volume. Il s'agit d'offrir au lecteur une révision critique du vocabulaire en s’appuyant sur la première édition (1580) et le français de Montaigne dans sa traduction de Raymond Sebond (1569).

Table des matières…

Index des mots commentés…

Bibliographie…

Existe également en version reliée - EAN 9782406200666 - au prix de 108 EUR.