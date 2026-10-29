Revue
Nouvelle parution
Romanesques, hors-série 2026 :

Romanesques, hors-série 2026 : "Variations autour de l’enfant sauvage" (dir. Jean-Luc Guichet, Aurélie Adler)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Romanesques", 2026
  • EAN : 9782406214922
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-21493-9
  • ISSN : 2269-7586
  • Numéro : 2026
  • 189 pages
  • Prix : 29
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Romanesques. Revue du Cercll / Roman & Romanesque. Hors-série 2026

Variations autour de l’enfant sauvage

Sous la direction de Jean-Luc Guichet et Aurélie Adler

Paris, Classiques Garnier, coll. « Romanesques », Hors-série, 2026.

La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation d'explorer la notion de romanesque, à la croisée des interrogations sur la fiction, la lecture, l'histoire littéraire et la théorie des genres.

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