Romanesques, hors-série 2026 : "Variations autour de l’enfant sauvage" (dir. Jean-Luc Guichet, Aurélie Adler)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Romanesques. Revue du Cercll / Roman & Romanesque. Hors-série 2026
Variations autour de l’enfant sauvage
Sous la direction de Jean-Luc Guichet et Aurélie Adler
Paris, Classiques Garnier, coll. « Romanesques », Hors-série, 2026.
La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation d'explorer la notion de romanesque, à la croisée des interrogations sur la fiction, la lecture, l'histoire littéraire et la théorie des genres.