Romanesques, hors-série 2026 : "Variations autour de l’enfant sauvage" (dir. Jean-Luc Guichet, Aurélie Adler)

Romanesques. Revue du Cercll / Roman & Romanesque. Hors-série 2026

Variations autour de l’enfant sauvage

Sous la direction de Jean-Luc Guichet et Aurélie Adler

Paris, Classiques Garnier, coll. « Romanesques », Hors-série, 2026.

La revue Romanesques, semestrielle, a pour vocation d'explorer la notion de romanesque, à la croisée des interrogations sur la fiction, la lecture, l'histoire littéraire et la théorie des genres.

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