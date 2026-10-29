Bernardin de Saint-Pierre

La Chaumière indienne

Édition de Chantale Meure

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 862, 2026.

De Londres jusqu’en Inde, un savant accomplit un véritable pèlerinage des grands centres culturels et intellectuels du XVIIIe siècle. S’appropriant le conte philosophique dont il fait un traitement original, Bernardin de Saint-Pierre dénonce la tyrannie des pouvoirs ecclésiastiques et l’arrogance des académiciens.

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