Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Bernardin de Saint-Pierre
La Chaumière indienne
Édition de Chantale Meure
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 862, 2026.
De Londres jusqu’en Inde, un savant accomplit un véritable pèlerinage des grands centres culturels et intellectuels du XVIIIe siècle. S’appropriant le conte philosophique dont il fait un traitement original, Bernardin de Saint-Pierre dénonce la tyrannie des pouvoirs ecclésiastiques et l’arrogance des académiciens.