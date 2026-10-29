La Photographie à l’écart de la reproductibilité mécanique : des objets et des gestes (Poitiers)

Colloque international – 24-26 mars 2027, Université de Poitiers

La Photographie à l’écart de la reproductibilité mécanique : des objets et des gestes

Colloque organisé par les laboratoires FoReLLIS, PPrime, CRIHAM et PalÊvoPrime et le SCD de l’Université de Poitiers, projet 2IR UPSquared La Photographie non-reproductible : corpus et usages(sept.2025 – mars 2027), labellisé Bicentenaire de la Photographie

« Toutes les images sont reproductibles ;

toutes les photographies ne le sont pas. »

[english below]

Le titre du projet « La photographie non-reproductible : corpus et usages », mené depuis septembre 2025 par une équipe de recherche pluridisciplinaire à l’Université de Poitiers (histoire de la photographie, esthétique, littératures de langue française, anglaise et allemande, physique, chimie, histoire, histoire de l’art, études cinématographiques, patrimoine) ainsi que par des praticiens (prise de vue, tirage, édition et conservation) n’a paru paradoxal qu’en raison d’une réputation de la photographie fondée sur son usage en tant que médium de reproduction d’images et de « vues », et en tant qu’objet dévalué par le tirage industriel et l’imprimé depuis le tournant du XXe siècle.

Le succès de ces techniques a occulté d’autres procédés photographiques, non reproductibles, à commencer par l’héliographie de Niépce, dont on fête le bicentenaire en 2026 et 2027 comme étant celui de l’invention même de la photographie. Le Point de vue du Gras, conservé à Austin au Texas est en effet la première image obtenue et fixée dans une chambre obscure par l’action de la lumière sur une surface photosensible. Le daguerréotype, la plus célèbre des inventions françaises (rendue publique en 1839), n’est pas davantage reproductible, car la plaque de métal poli miroitante offre, selon l’angle de vue, l’image en positif et en négatif sur le même support irréductible. Nombreux sont ainsi les artefacts qui ne se réduisent pas à l’image qu’ils portent.

Le texte de Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée » visait dans les années 1930 à penser les enjeux sociaux, politiques et esthétiques de la reproduction des images et du rapport à l’œuvre d’art. Près d’un siècle après, il nous faut repenser les enjeux sociaux, politique et esthétiques du hic et nunc de l’aura, des objets matériels qui constituent l’expérience des images.

La dimension sociale et politique de cette approche matérielle tient à l’expérience affective mais aussi collective (ensemble physiquement, en présence) de la manipulation des photographies, pour les réaliser et/ou les regarder, dans un sens du mot « partage » à l’écart des « groupes » formés d’isolements numériques. La relation photographique, issue d’une prise de vue en coprésence de deux corps (R. Krauss, R. Barthes), se retrouve ainsi, différemment, dans les étapes suivant la prise de vue : les manipulations de réalisation matérielle de l’objet (tirage) et dans le troisième geste qui est le regard (G. Batchen, M. Caraion, A.-C. Guilbard).

La « contre-culture » dans la photographie contemporaine (M. Poivert), dans les pratiques alternatives de réalisation de photographies, déborde le périmètre de la création artistique pour se constituer comme rempart à la monétisation inéluctable des photos privées stockées sur les plateformes de quelques groupes internationaux. Le DIY (Do It Yourself) en photographie ne constitue plus seulement un enjeu de la création artistique mais bel et bien des pratiques vernaculaires, hors du contrôle des grandes firmes du numérique et du monopole des fabriques de papiers qui restent. Certains procédés comme le cyanotype, longtemps reclus dans quelques niches de connaisseurs, ont rejoint le marché grand public sous forme de kits complets vendus en magasins de pratiques artistiques.

La photographie devient alternative au numérique mais aussi alternative à l’argentique avec les procédés sans halogénures d’argent (Transbordeurs Photographie n°10 – L’Argent, 2026).

Il importe de fait de repenser les gestes et les regards que nous portons sur les images photosensibles, en sortant des positions d’« utilisateurs » de la photographie pour retrouver ou essayer une approche « d’explorateurs » (M. Poivert). Cette exploration vise d’abord la reprise des procédés anciens, dont les contraintes contemporaines obligent à réactualiser les recettes chimiques (cf. le cas du daguerréotype : les restrictions qui encadrent aujourd’hui l’usage du mercure obligent à se tourner vers des variantes comme la méthode Becquerel (B. Lavedrine)). Cette exploration concerne aussi les épreuves par contact sur papiers salé, albuminé ou encore l’usage de la gomme bichromatée. Des pratiques plus récentes, telles que le mordançage, invitent enfin à repenser la valeur qu’on accorde au tirage ou à sa matrice, le négatif et ses altérations volontaires ou non. Cette culture matérielle de l’image se développe à travers une expérience collective, artistique, scientifique et littéraire.

Il s’agit dans ce projet de rouvrir une idée de la photographie dans sa dimension matérielle, en inventoriant ses procédés anciens et contemporains (par exemple le polaroïd et les positifs directs, ou encore l’holographie dont l’unicité sert à l’authentification et est employée sur les cartes bancaires , mais aussi les tirages épars, artefacts comme « bijoux » mémoriels dans les tiroirs ou mis en circulation (A. Azoulay), en retrouvant et en découvrant des recettes pour faire des photographies hors de contrôle, renouvelant les « contraintes socio-techniques » (D. Foliard) des pratiques de la photographie dans les quatre gestes qui la concernent en tant qu’objet matériel : prise de vue, réalisation, regard, conservation.

La diversité des objets-images photographiques implique des techniques, des gestes, des intentions et des usages différents. La reproduction de l’image seule (on pense aux versions numérisées disponibles sur le web) oblitère le format, le verso voire l’état de l’objet qui sont des dimensions incessibles de l’expérience informationnelle ou sensible des photographies. Il s’agit aussi de mesurer le type et le degré des pertes entraînées par la reproduction des images (W. Benjamin), et de mieux comprendre techniquement, historiquement, esthétiquement, scientifiquement, politiquement, les valeurs, les qualités ou les informations factuelles qu’un original en photographie, fût-il multiple, comporte en complément de l’image qu’il détient.

Nous interrogerons, depuis l’ère des écrans, la constance ou la nouvelle pertinence des usages des photographies, dans les archives, en sciences comme en arts, dans l’usage documentaire comme dans l’expérience esthétique, affective et sociale.

Cinq dimensions complémentaires se dégagent ainsi :

Un axe technique (physique, chimie, optique et technique), permettant de comprendre et d’inventer les procédés donnant lieu à l’épreuve unique (daguerréotype, polaroid, autochrome, Lippmann, cyanotype, etc. – le tirage artisanal étant lui-même un objet en papier (G. Geneste, A.-C. Roubaud). S’ajoute ici la dimension de sauvegarde, restauration et conservation des tirages anciens (B. Lavédrine et J.P. Gandolfo, C.E. Rogge, V. Seauve, J. Striova)

Un axe littéraire, esthétique, philosophique, pratique et politique permettant de mesurer les enjeux propres aux relations photographiques (irréversibilité, geste, performance, expérience, création) (D. Roche, H. Guibert, H. Gaudy, H. Giannecchini, M. Caraion, A. Reverseau, A.-C. Guilbard)

Un axe socio-historique et anthropologique permettant de réévaluer les pratiques photographiques à partir de cette dimension matérielle (révision de Bourdieu et alii ; E. Edwards, G. Batchen, D. Foliard, A. Azoulay) entre humains et objets, entre humains et humains notamment dans les contextes diasporiques et coloniaux, de violences politiques et de résistance.

Un axe Histoire de la photographie informant les pratiques anciennes et contemporaines, de création et vernaculaires, sous l’angle de cette matérialité de l’épreuve.

Un axe épistémologique, enfin, sur les usages des photographies dans telle ou telle discipline, est également ouvert.

Les propositions, en français ou en anglais, émanant des différentes disciplines (indiquant nom et fonctions actuelles de l’auteur-e, avec titre, résumé en un ou deux paragraphes, références bibliographiques) sont à envoyer au plus tard le 10 janvier 2027 conjointement à :

Anne-Cécile Guilbard (Littérature et Photographie, laboratoire FoReLLIS) : anne.cecile.guilbard@univ-poitiers.fr

Jérôme Pacaud (Département de physique et mécanique des matériaux, Institut Pprime) jerome.pacaud@univ-poitiers.fr

Comité scientifique de l’Université de Poitiers : A.-C. Guilbard & J. Pacaud ; Stéphane Bikialo (langue et littérature françaises – FoReLLIS ; Robert Bonamy (études cinématographiques – FoReLLIS) ; Géraldine Garcia (paléontologie et patrimoine scientifique – PalEvoPrime) ; Laurent Grasset (Chimie – IC2MP) ; Céline Magnant (Service Commun de Documentation – Patrimoine culturel) ; Laurence Montel (Histoire – CRIHAM) ; Nathan Rera (histoire de l’art – CRIHAM) ; Anny Michel (Physique – Institut Pprime).

Les actes du colloque seront publiés en ligne sur un site dédié à la photographie non-reproductible : corpus et usages, permettant l’illustration par vidéo des exemples d’objets.

… Donc ce texte n’aura pas d’illustration, qu’une amorce de pellicule vierge…

(Hervé Guibert, L’Image fantôme,

Les éditions de Minuit, 1981)

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VIGOUROUX Yannick, https://yannickvigouroux.fr/fr/accueil

International Conference; March 24-26, 2027 – University of Poitiers

Photography Removed from Mechanical Reproducibility

Conference organized by the FoReLLIS, PPrime, CRIHAM, and PalÊvoPrime laboratories and the SCD at the University of Poitiers, as part of the 2IR UPSquared project « Non-Reproducible Photography: Corpus and Uses » (Sept. 2025–March 2027), designated as part of the Bicentennial of Photography

« All images are reproducible, but not all photographs are. »

The title of the project, ‘Non-reproducible photography: corpus and uses’, conducted since September 2025 by a multidisciplinary research team at the University of Poitiers (history of photography, aesthetics, French, English and German literature, physics, chemistry, history, art history, film studies, heritage), as well as by practitioners (shooting, printing, publishing and conservation), only appeared paradoxical because of photography’s reputation, rooted in its use as a medium for reproducing images and ‘views’, and as a devalued object since the turn of the 20th century with the industrial printing and the printed medias.

The success of these technical advances has overshadowed other non-reproducible photographic processes, notably Niépce’s heliography, the bicentenary of which will be celebrated in 2026 and 2027 as marking the invention of photography itself. The ‘Point de vue du Gras’, held in Austin, Texas, is in fact the first image obtained and fixed in a camera obscura through the action of light on a photosensitive surface. The daguerreotype, the most famous of French inventions (made public in 1839), is likewise non-reproducible, as the polished, mirrored metal plate presents, depending on the viewing angle, both a positive and a negative image on the same irreducible medium. There are thus many artifacts that cannot be reduced to the image they bear.

Walter Benjamin’s essay, ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’, sought in the 1930s to reflect on the social, political and aesthetic issues surrounding the reproduction of images and our relationship with works of art. Nearly a century later, we must rethink the social, political and aesthetic issues surrounding the hic et nunc of the aura, and the material objects that constitute the experience of images.

The social and political dimension of this material perspective is anchored in the affective but also collective experience (being physically together, in each other’s presence) of manipulating photographs, whether to create them and/or to view them, in a sense of the word ‘sharing’ that stands apart from ‘groups’ formed through digital isolation. The photographic relationship, arising from a shot taken in the co-presence of two bodies (R. Krauss, R. Barthes), is thus reflected, differently, in the subsequent stages following the taking of the photograph: the manipulations involved in the material production of the object (printing) and in the third gesture, which is the gaze (G. Batchen, M. Caraion, A.-C. Guilbard).

‘Counter-culture’ in contemporary photography (M. Poivert), as seen in alternative practices of photographic composition, extends beyond the realm of artistic creation to act as a rampart against the inevitable monetization of private photographs stored on the platforms of a handful of international corporations. DIY (Do It Yourself) in photography is no longer merely a matter of artistic creation but is very much a part of vernacular practices, beyond the control of major digital firms and the monopoly of the remaining photographic paper companies. Certain processes, such as cyanotype, long confined to a few niche circles of enthusiasts, have entered the mainstream market in the form of complete kits sold in art supply shops.

Photography is becoming an alternative not only to digital but also to film, thanks to processes that do not use silver halides (Transbordeurs Photographie n°10 – L’Argent, 2026).

It is necessary to rethink the gestures and gazes we direct towards photosensitive images, moving beyond the role of ‘users’ of photography to rediscover or experiment with an attitude of ‘explorers’ (M. Poivert). This exploration aims, first, to revive traditional processes, for which contemporary constraints require the reformulation of chemical recipes (see the case of the daguerreotype: the restrictions now governing the use of mercury mean we must turn to alternatives such as the Becquerel method (B. Lavedrine)). This exploration also covers contact prints on salted paper, albumin paper, and the use of gum bichromate. More recent practices, such as mordanting, finally prompt us to reassess the value we attach to the print or its matrix, the negative and its alterations, whether intentional or not. This material culture of the image develops through a collective, artistic, scientific and literary experience.

This project aims to re-examine the concept of photography in its material dimension, by inventorying its historical and contemporary processes (for example, Polaroid and direct positives, or holography, whose uniqueness serves as a means of authentication and is used on credit cards, but also scattered prints, artifacts such as ‘memorial jewellery’ kept in drawers or circulated (A. Azoulay), by rediscovering and uncovering methods for creating photographs beyond control, renewing the ‘socio-technical constraints’ (D. Foliard) of photographic practices within the four gestures that define it as a material object: taking the photograph, producing it, viewing it, and preserving it.

The diversity of photographic objects-images (pictures) entails different techniques, gestures, intentions and uses. The reproduction of the image alone (see the digitized versions available on the web) obliterates the format, the reverse side and even the condition of the object, all of which are inalienable dimensions of the informational or sensory experience of photographs. It is also a matter of assessing the type and extent of the losses caused by the reproduction of pictures (W. Benjamin), and of gaining a better understanding, technically, historically, aesthetically, scientifically and politically, of the values, qualities or factual information that a photographic original, however many copies there may be, embodies in addition to the image it contains.

We shall examine, in the age of screens, the persistence or renewed significance of the uses of photographs, in archives, in both sciences and arts, in documentary contexts as well as in aesthetic, emotional and social experiences.

Five complementary dimensions emerge:

A technical dimension (physics, chemistry, optics) that enables us to understand and invent the processes leading to the single print (daguerreotype, Polaroid, autochrome, Lippmann, cyanotype, etc. – with the handcrafted print itself being a paper artifact (G. Geneste, A.-C. Roubaud). Added to this is the dimension of preservation, restoration and conservation of historic prints (B. Lavédrine and J.P. Gandolfo, C.E. Rogge, V. Seauve, J. Striova)

A literary, aesthetic, philosophical, practical and political perspective enabling us to assess the specific issues involved in photographic relationships (irreversibility, gesture, performance, experience, creation) (D. Roche, H. Guibert, H. Gaudy, H. Giannecchini, M. Caraion, A. Reverseau, A.-C. Guilbard)

A socio-historical and anthropological approach allowing for a reassessment of photographic practices based on this material dimension (re-examination of Bourdieu et al.; E. Edwards, G. Batchen, D. Foliard, A. Azoulay) concerning the relationships between humans and objects, and between humans themselves, particularly in diasporic and colonial contexts, as well as in contexts of political violence and resistance.

A research focus on the history of photography, drawing on both historical and contemporary practices, both artistic and vernacular, from the perspective of the materiality of the print.

Finally, an epistemological study of the uses of photographs within specific disciplines is also welcome.

Proposals, in French or English, from various disciplines (stating the author’s name and current position, along with a title, a one- or two-paragraph abstract, and bibliographical references) should be sent by January 10th, 2027 at the latest to

Anne-Cécile Guilbard (Literature and Photography, FoReLLIS laboratory): anne. cecile.guilbard@univ-poitiers.fr

Jérôme Pacaud (Department of Physics and Materials Mechanics, Pprime Institute) jerome.pacaud@univ-poitiers.fr

Scientific Committee of the University of Poitiers: A.-C. Guilbard & J. Pacaud; Stéphane Bikialo (French Language and Literature – FoReLLIS); Robert Bonamy (Film Studies – FoReLLIS); Géraldine Garcia (Palaeontology and Scientific Heritage – PalEvoPrime); Laurent Grasset (Chemistry – IC2MP); Céline Magnant (Joint Documentation Service – Cultural Heritage); Laurence Montel (History – CRIHAM); Nathan Rera (Art History – CRIHAM); Anny Michel (Physics – Institut Pprime).

The conference proceedings will be published online on a website dedicated to Non-Reproducible Photography: Corpus and Uses, featuring video illustrations of examples of objects.

… Donc ce texte n’aura pas d’illustration, qu’une amorce de pellicule vierge…

(Hervé Guibert, L’Image fantôme,

Les éditions de Minuit, 1981)