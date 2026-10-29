Chambres à elles. Perspectives genrées sur les lieux de création (Bruxelles)



CHAMBRES A ELLES. Perspectives genrées sur les lieux de création

L’essai de Virginia Woolf Une chambre à soi, selon la traduction initiale de Clara Malraux aujourd’hui discutée, a engendré une réflexion sur les conditions matérielles de la création pour les femmes qui résonne intensément de nos jours. Il fonctionne pour nous aussi comme point de départ théorique.

Que faut-il entendre par chambre ? La chambre au sens où nous l’utilisons est à comprendre au sens large de « lieu de création », expression générique qui rassemble une diversité d’espaces, réels, imaginaires, reconstitués, décrits, exposés, privés ou publics, individuels ou collectifs, fixes ou temporaires : ateliers, bureaux, chambres, studios, cabinets, thébaïdes, cellules, bibliothèques, greniers, etc (autant d’espaces qui participent à la construction de la figure de l’artiste), ainsi que les environnements plus larges dans lesquels ils s’inscrivent – maisons, propriétés, quartiers, villes, etc.

Que nous dit le lieu de création sur les pratiques, les modalités d’exercice, le statut des créatrices ? Peut-on envisager une histoire comparée des espaces occupés par les artistes et écrivaines et dégager des constantes dans leur évolution, des croisements ou des transferts entre disciplines ? Des modèles se sont-ils imposés, transmis et ce, jusqu’au-delà de la sphère artistique ? Quelles sont les politiques de conservation et de patrimonialisation de ces lieux de création féminins ?

Telles sont les questions au cœur de l’expression « chambres à elles ». Il s’agira de penser ensemble l’importance de la matérialité des lieux de création, pris ou non dans la vie sociale des écrivaines et artistes.

Cette rencontre fait suite à une première intitulée « Dans la chambre des artistes : un espace à/où créer » (14 mars 2024). On invite maintenant à reprendre cette réflexion dans une perspective explicitement genrée, fondée sur des cas d’études féminins.

La journée fera dialoguer des points de vue et des expériences d’écrivaines et d’artistes avec des approches plus académiques, selon l’esprit qui a motivé la création du groupe de contact FNRS « Lieux de création ».

PROGRAMME

Matin 9h-13h

Salle de réception – J56.2.205

Ouverture par Laurence Brogniez, Jessica Desclaux et Anne Reverseau

Valérie Favre (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Une chambre à soi en partage : genre et lieu de la création chez Virginia Woolf et ses petites sœurs »(répondantes Laurence Brogniez, ULB et Marie-Clémence Régnier Université d’Artois)

Esther Demoulin (Université Paris Cité), « Un lieu à soi dans les maisons de couples d’écrivains » (répondante Jessica Desclaux, Sorbonne Université)

Marjan Sterckx et Apolline Malevez (Université de Gand), « Un peintre-fleuriste »: les artistes femmes belges au jardin » (répondante Lyse Vancampenhout, UCLouvain)

Audrey Lasserre (UCLouvain et Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), « De la chambre à la Maison… des femmes : penser un lieu de création féministe collectif à partir de l’œuvre de Marie Denis » (répondante Eugénie Péron-Douté, UCLouvain)

Après-midi 14h-17h

Salle de projection – J56.3.303

Veronika Mabardi (autrice) sur Camille Claudel, Marie Gevers etc. (répondant Christophe Meurée, AML)

Juliette Mezenc (autrice) sur Elles en chambres (répondante Anne Reverseau, FNRS/UCLouvain)

Muriel Andrin (ULB), « Créer son antre. De la chambre à soi à l’atelier-laboratoire des réalisatrices » (répondante Delphine Musch, ULB)

Soirée 17h30-18h30

Maison des Arts de Schaerbeek (chaussée de Haecht, 147 – 1030 Schaerbeek)

Visite guidée des expositions « Habiter la maison » et « Au jardin »





Organisation

Journée d’étude du groupe de contact FNRS, co-dirigée par Laurence Brogniez (ULB), Jessica Desclaux (Sorbonne Université) et Anne Reverseau (FNRS/UCLouvain)

Lieu

Université libre de Bruxelles

Maison des Arts (avenue Jeanne 56, Bruxelles)







