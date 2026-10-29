Céline Poulin, Marie Preston & Katia Schneller, Faire alliance. Art, pédagogie et éducation populaire

Un autre tournant pédagogique ?

Dirigé par Céline Poulin, Marie Preston & Katia Schneller

Contributions de Minia Biabiany, Ève Lamoureux, Alexia Morvan, Amanda Piña

Comment une école peut-elle devenir une œuvre d’art ? L’éducation populaire et l’art socialement engagé peuvent-ils s’entendre ? Des processus de création coopératifs peuvent-ils transformer le fonctionnement d’une institution artistique ?

Les notions de pédagogie critique et d’éducation populaire jouent un rôle de plus en plus important dans les recherches artistiques et curatoriales depuis les années 2000. Elles désignent au sens large des approches qui considèrent l’enseignement comme une démarche intrinsèquement liée aux conditions d’émancipation et aux questions de justice sociale. Ce sont ces différentes pédagogies que les pratiques artistiques conversationnelles, de co-création et/ou politiquement engagées ont à cœur d’intégrer dans la morphologie même de leurs projets. Ainsi, elles entreprennent des coopérations entre les champs éducatif, social et artistique.

Par des articles universitaires et des entretiens menés avec des artistes et des professionnelles de l’art, de la culture ou de l’éducation issues de différents pays, cet ouvrage se penche sur les modalités d’alliance entre ces différents espaces. En explorant ces démarches, le livre interroge la manière dont ces rencontres entre des pédagogies collaboratives et des pratiques artistiques se construisent et se fabriquent, à partir de leurs diverses influences théoriques et pratiques, aussi bien individuelles que collectives, et comment celles-ci agissent sur les institutions.

Sommaire

INTRODUCTION

Un autre tournant pédagogique

> Céline Poulin, Marie Preston et Katia Schneller

PARTIE 1 - Défendre une perspective décoloniale du savoir en tant qu’artiste et pédagogue

Les schools d’Amanda Piña et les semilleros de Minia Biabiany

> Katia Schneller

Corps, savoirs et résistance : mettre à l’épreuve le colonialisme intériorisé en contexte caribéen

> Entretien avec Minia Biabiany réalisé par Katia Schneller le 17 mai 2024

Pour une écologie des savoirs. Désapprendre l’universalisme moderne occidental à l’aune des épistémologies autochtones

> Entretien avec Amanda Piña réalisé par Katia Schneller le 1er mai 2024

PARTIE 2 - Pratiques artistiques socialement engagées et éducation populaire

Les stages de réalisation : un art socialement engagé

> Marie Preston

Les pratiques collectives de l’art et leur politisation

> Entretien avec Ève Lamoureux réalisé par Marie Preston le 18 juin 2024

Retour sur l’éducation populaire politique

> Entretien avec Alexia Morvan réalisé par Marie Preston le 20 septembre 2024

PARTIE 3 - Pratiques instituantes

Comment l’altérisme transforme l’institution ? Le cas du CAC Brétigny – centre d’art contemporain d’intérêt général

> Céline Poulin

Lancements et rencontres :

18 novembre 2026 : présentation du livre par Katia Schneller et Marie Preston, en partenariat avec la librairie Les Modernes, à l’École Supérieure d’Art et de Design de Grenoble (38000), auditorium Claude Cahun, 18 h 30

26 novembre 2026 : rencontre autour du livre avec Katia Schneller, Marie Preston et Marie Plagnol à la librairie Petite Égypte (75002), 19 h

13 janvier 2027 : rencontre autour du livre au FRAC Île-de-France (75019), en présence de la direction de l'ouvrage