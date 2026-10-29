Le Sud italien face à la modernisation industrielle et aux enjeux environnementaux, 1945–1975 (Strasbourg)

Le colloque international SudMod se propose d’interroger les représentations culturelles de la modernisation industrielle du Mezzogiorno italien au cours des trois décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale.

À partir de perspectives littéraires, cinématographiques, historiques et socio-environnementales, les interventions examineront les relations entre transformations du travail, développement industriel, inégalités territoriales et mutations écologiques. Il s’agira notamment de comprendre comment les œuvres et les discours de cette période ont contribué à élaborer, à remettre en question ou à déplacer les imaginaires du progrès et les représentations du Sud italien.

Le programme réunit des chercheuses et chercheurs de plusieurs universités européennes et nord-américaines. Les échanges s’organisent autour de cinq sessions scientifiques, de deux conférences magistrales et de deux rencontres consacrées aux rapports entre littérature, histoire culturelle et question méridionale.

Temps forts

Jeudi 5 novembre

12h–13h : conférence magistrale de Marco Gatto (Università della Calabria).

17h45–19h : présentation de Per un atlante della letteratura meridionale, avec Marco Gatto, Fabio Moliterni et Bernardo De Luca, en dialogue avec Niccolò Amelii et Carlo Baghetti.

Vendredi 6 novembre

11h30–12h30 : conférence magistrale de Gaia Giuliani (NOVA University Lisbon).

17h–18h30 : rencontre avec l’écrivaine Claudia Durastanti, animée par Angela D’Angelo et Annamaria Elia.

Programme détaillé des deux journées…