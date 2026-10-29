Danièle Alexandre-Bidon, Hygiène et santé au Moyen-Âge dans l’Occident chrétien

L’hygiène existe-t-elle au Moyen Âge ? Ce livre entend revisiter cette question controversée au prisme des sources écrites, des images et de l’archéologie. Où et comment se lavait-on ? Tenait-on propre son domicile ? Les villes étaient-elles vraiment aussi sales et malodorantes qu’on l’a dit ? Quand les autorités prirent-elles conscience des enjeux liés à l’hygiène urbaine ? Comment assuraient-elles la sécurité sanitaire en matière alimentaire et pharmaceutique ? Comment faisait-on face à la pollution industrielle ? On a longtemps affirmé que le Moyen Âge était sale. Mais n’a-t-on pas noirci le tableau ? Il importait de revisiter le sujet pour réhabiliter, au moins en partie, une société où l’Église, contrairement à ce qu’a prétendu Michelet, a promu la propreté comme un signe de pureté, où les médecins estimaient que l’hygiène corporelle jouait un rôle dans la préservation de la santé et où les autorités, déjà soucieuses de santé publique, ont cherché par l’hygiène à assurer la survie de populations régulièrement mises en danger par la pollution et par les pandémies.