Sarah C. Dunstan et Ian Stewart (eds), Race in the Modern World. An Intellectual History

Few ideas have had a more powerful effect on the modern world than that of race, yet few ideas are less understood. Bringing together contributions from leading international scholars, this volume traces the crystallisation of this concept in western intellectual discourse in the eighteenth century, its rapid rise to prominence as a governing concept across the world from the mid-nineteenth through the mid-twentieth centuries, and its legacy from the Cold War and era of decolonisation to the present. Through multiple case studies, the chapters provide new angles on more familiar contexts, such as Enlightenment Europe, while introducing related themes in areas including India and New Zealand. Race in the Modern World offers a comparative understanding of the multiplicity of ways that race has been conceptualised, how these ideas changed over time, and how the world of ideas shapes the world in which we live.

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Peu d’idées ont eu un impact aussi profond sur le monde moderne que celle de la race, et pourtant peu d’idées sont aussi mal comprises. Rassemblant les contributions d’éminents chercheurs internationaux, cet ouvrage retrace la cristallisation de ce concept dans le discours intellectuel occidental au XVIIIe siècle, son ascension fulgurante en tant que concept dominant à travers le monde du milieu du XIXe au milieu du XXe siècle, ainsi que son héritage depuis la Guerre froide et l’ère de la décolonisation jusqu’à nos jours. À travers de multiples études de cas, les chapitres apportent un éclairage nouveau sur des contextes plus familiers, tels que l’Europe des Lumières, tout en abordant des thèmes connexes dans des régions comme l’Inde et la Nouvelle-Zélande. La race dans le monde moderne propose une analyse comparative de la multiplicité des façons dont la race a été conceptualisée, de l’évolution de ces idées au fil du temps, et de la manière dont le monde des idées façonne le monde dans lequel nous vivons.