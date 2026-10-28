Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 44 : "Contre le travail"

Le célèbre pamphlet de Lafargue, Le droit à la paresse, a connu un succès jamais démenti, mais paradoxal au regard de la faible diffusion des idées "rabelaisiennes" qu'il contenait. La résistance au travail, qui ne s'est jamais confondue avec l'éloge de la paresse, a pris différentes formes - intermittence, turnover, refus de parvenir, sociabilités d'entraide. Elle a été portée par ceux qui étaient en marge de la société - chemineaux, sans-travail, apaches - ou par des anarchistes soucieux d'inventer d'autres façons de vivre et de coopérer. Le mouvement ouvrier lui-même ne l'a assumée qu'indirectement à travers la revendication de la réduction du temps de travail et l'aspiration au temps libre. Pourtant, le désamour du travail ou tout au moins les attentes déçues à son égard n'ont cessé de serpenter jusqu'à aujourd'hui, véhiculés par une jeunesse qui s'installe dans la précarité ou qui, promise à des emplois supérieurs, s'interroge sur son sens, son utilité et son incidence environnementale.

Sommaire

Marion Fontaine, Willy Gianinazzi : Introduction

Gilles Candar, Emmanuel Jousse : Le droit à la paresse. Retour sur les premières manifestations d’une fortune éditoriale

Christophe Reffait : Le droit à la paresse selon Émile Zola

Antony Kitts : Pauvres, mendiants et vagabonds ou les exclus du travail. Imaginaires et réalités en France (1870-1914)

Willy Gianinazzi : Les sans-travail et leur héraut, Mécislas Golberg. Une pensée anti-travail de l’émancipation

Édouard Jourdain : Le communisme libertaire contre la valeur travail (1880-1914)

Anne Steiner : Les anarchistes individualistes face à la captivité du travail salarié. Rébellion, évasion, pas-de-côté et contre-société

Willy Gianinazzi : André Gorz et le sens du travail aujourd’hui

Documents

Georges Sorel : Robert Owen (1906). Présentation par Michel Prat

Port inclus. Paiement à l’ordre de la Société d’études soréliennes, 58 rue des Pivoines, 92160 Antony



