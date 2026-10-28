Flaubert, Maupassant, l'IA : et si la machine avait du style ? (Rouen)

Samedi 21 novembre 2026

Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean-Lecanuet, Rouen

Flaubert, Maupassant, l'IA : et si la machine avait du style ?

Journée organisée par Sébastien Bailly

9h – Accueil, par Yvan Leclerc

9h15 - Présentation de la journée par Sébastien Bailly

9h30 - Sébastien Bailly (écrivain) : L'IA, de quoi on parle ?

10h - Hervé Le Tellier (écrivain, président de l’Oulip) : Quand l'IA rencontre Flaubert

10h45 - Pause

11h – Alexandre Gefen (directeur de recherche au CNRS-Thalim) : Le Chatbot Flaubert

11h45. Discussion avec Hervé Le Tellier et Alexandre Gefen, animée par Sébastien Bailly

12h30 - Repas

14h30 - Stéphanie Dord-Crouslé (CNRS- IHRIM, Lyon) : L’IA pourrait-elle finir Bouvard et Pécuchet ? Premières expérimentations

15h15 – Bouvard, Pécuchet et l'IA, lecture par Aurélie Dujarrier (comédienne)

15h30 - Claire Ridel (formatrice académique en lettres) : Pédagogie, IA et Maupassant

16h15 - Thierry Selva (responsable du site « Maupassant par les textes) » : Analyse des contes et romans de Maupassant par l’IA

17h – Discussion générale et conclusion par Sébastien Bailly