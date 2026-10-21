Tocqueville, De la démocratie en Amérique (S. Vanden Abeele, éd.)

À travers son observation de la jeune nation américaine, Alexis de Tocqueville (1805-1859) explore les mécanismes de la démocratie, les aspirations des citoyens et les défis auxquels sont confrontées les sociétés modernes. S’il admire ce qu’il considère comme les garanties indispensables de la liberté (la décentralisation des institutions, l’égalité des conditions et la capacité des citoyens à agir collectivement), il en perçoit aussi les limites et annonce avec une étonnante clairvoyance des enjeux toujours actuels : la montée de l’individualisme, la participation citoyenne, le pouvoir de l’opinion publique et la tyrannie de la majorité, l’équilibre entre liberté et égalité, la centralisation excessive du pouvoir.

Chef-d’œuvre de la pensée politique paru entre 1835 et 1840, De la démocratie en Amérique invite le lecteur à réfléchir au fonctionnement de nos démocraties, à leurs dérives, et s’impose comme une lecture essentielle pour comprendre les enjeux du monde contemporain