Cahiers Flaubert-Maupassant, n° 46 : "Flaubert et Maupassant : le monde du vivant, animal et végétal"

Cahiers Flaubert-Maupassant, n° 46, 2026

Sommaire

Éditorial par Yvan Leclerc

Flaubert et Maupassant : le monde du vivant, animal et végétal

« J’ai grande envie de devenir phoque »

par Georges Guitton

Gustave Flaubert, animal littéraire par Thierry Dussard

Maupassant, les « animalités de l’homme »-faune par Ashvini Chandrakumar

L’impossible conservation ? Paysages patrimoniaux dans Notre cœur par Édouard Bourdelle

La Tentation de saint Antoine : l’œuvre de Flaubert et la gravure de Callot

Peinture, eau-forte, écriture : La Tentation de saint Antoine de Flaubert à la croisée des médias par Jeanne Bem

Le monologue d’Antoine et la Bible comme dispositif des visions hallucinatoires dans la deuxième version de La Tentation de saint Antoine (1856)

par Atsuko Ogane

Notes inédites de Flaubert pour La Tentation de saint Antoine, acquises par la Société des Hôtels Littéraires par Jacques Letertre et Yvan Leclerc

La Tentation de saint Antoine de Jacques Callot, une œuvre inscrite dans la culture religieuse, artistique et militaire, de la Renaissance à la Contre-Réforme par Paul Paumier

La Tentation de saint Antoine par Jacques Callot, deux versions par Maxime Préaud

La Tentation de saint Antoine de Jacques Callot (1635), l’estampe conservée à Canteleu: chronique d’une restauration et esquisse d’une interprétation par Joël Dupressoir

Saint Antoine, la Reine de Saba et la figure de la tentatrice, de Cézanne à Dali par Nadia Fartas

Un « cinéma pour l’oreille » : La Tentation de saint Antoine (1981-1984) du compositeur Michel Chion par Pierre Albert Castanet

La plume et la lyre : poésie et musique chez Maupassant et Flaubert

Flaubert et l’hypothèse d’un modèle musical par Damien Dauge

La musique de la phrase flaubertienne et sa genèse par Pierre Fleury

Quelques musiques liées à Madame Bovary : à propos des fantasmes, rêves et désillusions de la « malheureuse Emma »

par Pierre Albert Castanet

Pourquoi Flaubert n’a pas écrit de poésie par Yvan Leclerc

Maupassant et Schopenhauer : pour une symphonie du tragique… « Peindre à mille vibrations le coup reçu » (Nicolas de Staël)

par Élisabeth Himber

Au soleil, Sur l’eau, La Vie errante : l’accomplissement poétique de Maupassant par Ashvini Chandrakumar

« La Chevelure » de Maupassant, nouvelle « Ballade des Dames du temps jadis » de Villon : une poétique de l’entre-deux, entre fantastique et écriture du « je »

par Catherine Botterel

Traduction commentée de Guy de Maupassant poète par João Daniel Martins Alves

Varia

Reste-t-il des zones d’ombres sur la maladie et la fin de vie de Maupassant ? Analyse du dossier 1718 par Jérôme Honnorat

Lettre de Léon Hennique à Léon Deffoux, 23 avril 1931

Hommage à Guy Pessiot par Yvon Robert, Marie-Françoise Rose, Jacques Letertre, Yvan Leclerc

Résumés / Abstracts