Cahiers Flaubert-Maupassant, n° 46 : "Flaubert et Maupassant : le monde du vivant, animal et végétal"
Cahiers Flaubert-Maupassant, n° 46, 2026
Sommaire
Éditorial par Yvan Leclerc
Flaubert et Maupassant : le monde du vivant, animal et végétal
« J’ai grande envie de devenir phoque »
par Georges Guitton
Gustave Flaubert, animal littéraire par Thierry Dussard
Maupassant, les « animalités de l’homme »-faune par Ashvini Chandrakumar
L’impossible conservation ? Paysages patrimoniaux dans Notre cœur par Édouard Bourdelle
La Tentation de saint Antoine : l’œuvre de Flaubert et la gravure de Callot
Peinture, eau-forte, écriture : La Tentation de saint Antoine de Flaubert à la croisée des médias par Jeanne Bem
Le monologue d’Antoine et la Bible comme dispositif des visions hallucinatoires dans la deuxième version de La Tentation de saint Antoine (1856)
par Atsuko Ogane
Notes inédites de Flaubert pour La Tentation de saint Antoine, acquises par la Société des Hôtels Littéraires par Jacques Letertre et Yvan Leclerc
La Tentation de saint Antoine de Jacques Callot, une œuvre inscrite dans la culture religieuse, artistique et militaire, de la Renaissance à la Contre-Réforme par Paul Paumier
La Tentation de saint Antoine par Jacques Callot, deux versions par Maxime Préaud
La Tentation de saint Antoine de Jacques Callot (1635), l’estampe conservée à Canteleu: chronique d’une restauration et esquisse d’une interprétation par Joël Dupressoir
Saint Antoine, la Reine de Saba et la figure de la tentatrice, de Cézanne à Dali par Nadia Fartas
Un « cinéma pour l’oreille » : La Tentation de saint Antoine (1981-1984) du compositeur Michel Chion par Pierre Albert Castanet
La plume et la lyre : poésie et musique chez Maupassant et Flaubert
Flaubert et l’hypothèse d’un modèle musical par Damien Dauge
La musique de la phrase flaubertienne et sa genèse par Pierre Fleury
Quelques musiques liées à Madame Bovary : à propos des fantasmes, rêves et désillusions de la « malheureuse Emma »
par Pierre Albert Castanet
Pourquoi Flaubert n’a pas écrit de poésie par Yvan Leclerc
Maupassant et Schopenhauer : pour une symphonie du tragique… « Peindre à mille vibrations le coup reçu » (Nicolas de Staël)
par Élisabeth Himber
Au soleil, Sur l’eau, La Vie errante : l’accomplissement poétique de Maupassant par Ashvini Chandrakumar
« La Chevelure » de Maupassant, nouvelle « Ballade des Dames du temps jadis » de Villon : une poétique de l’entre-deux, entre fantastique et écriture du « je »
par Catherine Botterel
Traduction commentée de Guy de Maupassant poète par João Daniel Martins Alves
Varia
Reste-t-il des zones d’ombres sur la maladie et la fin de vie de Maupassant ? Analyse du dossier 1718 par Jérôme Honnorat
Lettre de Léon Hennique à Léon Deffoux, 23 avril 1931
Hommage à Guy Pessiot par Yvon Robert, Marie-Françoise Rose, Jacques Letertre, Yvan Leclerc
Résumés / Abstracts