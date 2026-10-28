Séminaire doctoral « Proust : lectures défiantes »

Responsables : Louise Lavaud, Gabrielle Génin, Guy Jacoby

(illustration : ©Jérémie Bennequin, Ommage - À la recherche du temps perdu)

Les années 1960 consacrent l’entrée d’À la recherche du temps perdu dans le panthéon littéraire français. Proust acquiert alors le statut de « grand écrivain du XXe siècle[1] », s’imposant comme une figure incontournable pour quiconque aspire à devenir « écrivain français », au point qu’on pourrait se demander si l’histoire de la littérature française des XXe et XXIe siècles ne pourrait pas s’écrire « d’après Proust ». Cette institutionnalisation, qui est allée croissant, a favorisé des effets de lecture atténuants, écartant les aspects équivoques ou subversifs de l’œuvre pour mieux la constituer en objet scolaire – « Je crois qu’on a trop esthétisé, aseptisé Proust[2] », déplorait en 1974 Serge Doubrovsky à l’orée de son essai La Place de la madeleine. De cette canonisation a également découlé une récupération par la bourgeoisie, qui en a fait un fleuron de sa culture légitime : parler « de Proust ou de Bach, c’est du même genre que les bonnes manières à table, que couper le pain avec la main et non avec le couteau, que manger la bouche close[3] ». Enfin, l’essor des études génétiques, dès la fin des années 1960, a favorisé un « devenir-brouillon du canon proustien[4] » : en déplaçant l’attention vers les brouillons ou les écrits de jeunesse[5], il a pu contribuer parfois à décourager l’approche herméneutique et éloigner le texte de son lecteur au profit d’une forme de fétichisme.

Rien ne semble pourtant plus étranger à la pensée de Proust que cette « proustolâtrie ». Lecteur et critique lui-même défiant, Proust a plusieurs fois condamné l’idolâtrie littéraire qui conduit le lecteur à faire du livre « une idole immobile, qu’il adore pour elle-même[6] ». L’admiration, chez lui, ne se confond pas avec la révérence, et il n’a eu de cesse d’affirmer dans son œuvre la dimension nécessairement agonistique que revêt toute admiration littéraire.

Ce séminaire souhaiterait prendre Proust au mot et s’interroger, dans ses pas : et si la meilleure manière de le défendre était, précisément, de l’attaquer[7] ? Nous souhaitons ainsi faire droit aux différentes « lectures défiantes » qui, se dérobant aux révérences de mise, s’autorisent à contester, malmener, voire attaquer l’œuvre cathédrale. Dès la première réception, en effet, lecteurs et lectrices, écrivains et écrivaines ont fait entendre des voix dissonantes, de François Mauriac déplorant l’absence de Dieu dans la Recherche[8] à Louis Aragon voyant dans le succès de ce rentier snob « un bluff » et « une escroquerie[9] ». Se formulent donc très tôt les éléments d’une vulgate anti-proustienne, appelée à s’étoffer tout au long du siècle à travers les voix de nombreux « proustophobes ».

Cette défiance, qui ne peut se laisser réduire à un simple rejet, témoigne aussi d’un attachement conflictuel, d’une résistance intime à une œuvre dont on ne parvient pas à se défaire. Songeons à la génération littéraire des « enfants cachés » qui, à l’image de Georges Perec, entretient avec Proust un rapport ambivalent, où coexistent identification et scepticisme. Dans W ou le Souvenir d’enfance, le narrateur du récit fictionnel recourt ainsi à l’anaphore de l’adverbe « longtemps » pour dire à la fois sa tentative de retrouver son passé et l’impossibilité d’y parvenir. À la mémoire retrouvée de Proust répond celle, défaillante et traumatique, d’un enfant de la Shoah : « Je n’ai rien trouvé, et il me semblait parfois que j’avais rêvé, qu’il n’y avait eu qu’un inoubliable cauchemar[10] ».

Pensons également aux écrivains du sida – Hervé Guibert, Guy Hocquenghem, Guillaume Dustan… –, dont l’écriture de l’homosexualité, traversée par des enjeux de visibilité et de reconnaissance, s’inscrit en faux contre les stratégies proustiennes de dissimulation, telles qu’elles auraient été formulées par l’écrivain au cours d’une conversation avec André Gide : « Vous pouvez tout raconter […] mais à condition de ne jamais dire : Je[11] ». Plus proche de nous, Annie Ernaux, en 2013, s’ouvrait dans une conférence du trouble suscité chez elle par le traitement parfois méprisant du personnage de Françoise, introduisant dans sa lecture « un certain malaise, de la gêne, voire de la révolte[12] ». Empêchée de se laisser absorber pleinement dans le « je » du narrateur, processus d’identification appelé par la Recherche, Annie Ernaux, citant son journal, se voyait pourtant contrainte de reconnaître son incapacité à se défaire de cette œuvre : « plus proustienne que moi, tu meurs[13] ».

S’il existe une infinité de raisons de ne pas aimer Proust, il existe également une infinité de manières de lui opposer, par l’écriture, une forme de résistance. Du rejet à l’oubli, de l’insolence à la profanation, de la polémique à l’effacement, ces lectures empruntent des voies multiples et mettent au jour ce que la Recherche – ou l’image qu’on s’en fait, parfois sans l’avoir lue – peut avoir d’intolérable : sa violence de classe, une homophobie et un antisémitisme latents, sa vision de l’amour et de l’amitié, etc. Nous postulons que, loin d’être nécessairement réductrices, ces lectures sont souvent traversées d’ambivalences, et peuvent nous dire quelque chose d’À la recherche du temps perdu. Quoiqu’elles l’attaquent, et peut-être parce qu’elles l’attaquent, elles affirment toutes un lien vital, un attachement féroce à Proust, dont elles font un défi toujours renouvelé. La défiance devient alors une autre manière de lire, et parfois même d’aimer. Nous aimerions faire une place à ces interprétations qui échappent à ce que l’auteur prévoyait, ou prennent le contre-pied des lectures « autorisées », avec le désir de défiger, par-là, l’œuvre telle que l’a façonnée la réception dominante.

Car s’intéresser à ces « lectures défiantes » est également une occasion de découvrir de nouvelles voies d’entrée, de se frayer des chemins de traverse dans le texte, sans se refuser à en aborder les aspects les plus troublants ou difficiles. C’est aussi – à une époque où Proust, changé en figure patrimoniale et presque consensuelle, est volontiers tiré du côté de la réaction ou à tout le moins, d’une forme d’antimodernisme[14] – un essai de repolitisation des approches de son œuvre.

Format & modalités de soumission

Nous souhaiterions que chaque séance accueille un• e invité•e – doctorant ou doctorante, éventuellement jeune chercheur ou chercheuse – qui présentera une communication en deux temps, autour d’un texte ou d’un exemplier qui peut relever du corpus critique autant que fictionnel. Il s’agira, en premier lieu, d’élucider le lien à Proust de l’écrivain•e choisi•e, et d’étudier la façon dont se déploie dans son œuvre une mémoire de Proust, de l’attaque explicite à la « polémique interne cachée » telle que la théorise Bakhtine, où un texte matériellement absent en construit un autre par l’acte même de son rejet, en le forçant à se positionner[15]. Une fois qu’aura été dégagée la singularité de cette lecture de Proust et ce qu’elle dit en retour de la propre poétique de l’écrivain•e, il conviendra en second lieu de donner droit à cette lecture du texte proustien et d’éprouver la productivité de cette interprétation (pour anachronique et caricaturale qu’elle puisse paraître), afin d’essayer de voir ce que cette anamorphose peut malgré tout révéler de l’œuvre de Proust. Cette communication, d’une durée de 30 à 45 minutes, sera suivie d’une discussion.

Les doctorant•es et jeunes chercheur•euses qui souhaiteraient se prêter à l’exercice sont invité•es à envoyer leur proposition de communication à seminaire.proust@gmail.com en mettant en copie les membres du comité d’organisation :

Louise Lavaud (CELLF, Sorbonne Université) : louise.lavaud[@]sorbonne-universite.fr

Gabrielle Génin (LIS, Université de Lorraine) : gabrielle.genin[@]univ-lorraine.fr

Guy Jacoby (CRAL, EHESS) : guy.jacoby[@]ehess.fr

Les propositions (300 à 400 mots) préciseront le titre, le corpus et l’objet de votre communication. Merci de vous présenter également brièvement !

Envoi des propositions avant le 25 novembre 2026 pour une réponse du comité d’organisation à la fin du mois.

Les séances du séminaire, qui se tiendra alternativement à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université (28 rue Serpente, 75006 Paris) et à l’EHESS (54 Bd Raspail, 75006 Paris), auront lieu un jeudi par mois de 17h à 19h entre décembre 2026 et juin 2027. Les communications dureront 30 à 40 minutes et seront suivies d’un échange.

Bibliographie exploratoire

Ahlstedt, Eva, La Pudeur en crise. Un aspect de l’accueil d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, 1913-1930, Paris, Jean Touzot, 1985.

Barthes, Roland, La Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980), Paris, Seuil, 2015.

Barthes, Roland, Marcel Proust. Mélanges, Paris, Seuil, 2020.

Compagnon, Antoine (dir.), Lire et relire Proust, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2014.

Compagnon, Antoine, 1966, année mirifique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 2026.

Delale, Sarah, Pinel, Élodie et Tachet, Marie-Pierre, « Séquestrer l’amour : le geôlier, l’homme et l’artiste. La Prisonnière de Proust », dans Pour en finir avec la passion. L’abus en littérature, Paris, Amsterdam, 2023, p. 145-202.

Murat, Laure, Proust, roman familial, Paris, Robert Laffont, 2023.

Rabau, Sophie (dir.), Lire contre l’auteur, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 2012.

Quintane, Nathalie, Ultra-Proust. Une lecture de Proust, Baudelaire et Nerval, Paris, La Fabrique, 2018.

Samoyault, Tiphaine, Toutes sortes de misérables, Paris, Seuil, coll. « Fiction et Cie », 2026.





[3] Albert Cohen, Belle du Seigneur, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1986 [1968], p. 353.

[8] François Mauriac, Du côté de chez Proust, Paris, Table Ronde, coll. « Le Choix », 1947.

[9] Louis Aragon, « Je m’acharne sur un mort », Littérature, nouvelle série, janvier 1923, article recueilli dans Chroniques, 1918-1932, Stock, 1998, p. 131.

[11] André Gide, Journal : 1887-1925, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 1124.