Femmes artistes, autodidactes, affranchies : trajectoires, récits et enjeux institutionnels

En écho à l’exposition Singulières : artistes, autodidactes, affranchies présentée au LaM (3 octobre 2026 – 14 février 2027), ces deux journées s’intéressent aux femmes artistes, à celles qui ont créé à la lisière, en marge des circuits artistiques traditionnels, ou dont l’œuvre a été laissée à l’écart de l’histoire de l’art. Elles permettent de croiser des parcours marqués par différentes formes de marginalisation (sociales, culturelles, géographiques ou liées au genre), qu’il s’agisse d’artistes anonymes, autodidactes, associées à l’art brut, ou dont les pratiques et les trajectoires ont échappé aux cadres habituels de reconnaissance.

En dépassant l’opposition entre centre et marge, ces journées proposent de penser ce qui relie ces expériences plurielles, et d’interroger les relations, souvent complexes, entre femmes artistes et formes d’exclusion. Il s’agira notamment d’examiner les contextes de production situés en dehors des cadres « légitimes » de l’art, les situations de relégation — psychiatrique, sociale, géographique, entre autres — ainsi que les pratiques et les moyens détournés par lesquels certaines œuvres ont pu advenir et circuler.

Ces journées seront également l’occasion d’interroger le rôle et la responsabilité des institutions dans la reconnaissance, l’exposition et la transmission de ces œuvres. Comment donner à voir des trajectoires longtemps tenues à l’écart sans pour autant les enfermer dans de nouvelles catégories ? Comment transmettre ces œuvres sans ignorer les contextes, les tensions et les rapports de pouvoir qui ont traversé leur histoire ? Il s’agira ainsi de réfléchir aux manières dont les institutions peuvent contribuer à faire évoluer les récits de l’art, tout en restant attentives à la pluralité et à la singularité des parcours.

À l’heure où les musées interrogent leurs pratiques, leurs récits et leurs manières d’accueillir la diversité, le LaM propose un cycle de rencontres consacré aux relations, complexes et parfois paradoxales, entre les formes artistiques produites en dehors des cadres consacrés de l’art et les institutions qui les reconnaissent, les exposent. À la croisée de l’art brut, moderne et contemporain, les collections du LaM offrent un terrain privilégié pour interroger ces processus de reconnaissance et les catégories qui les accompagnent, dans la continuité de l’histoire d’un musée des singularités. Ces journées d’étude s’inscrivent dans une dynamique au long cours portée par le LaM, à l’image du colloque « Droit au brut » qui s’est tenu en décembre 2025.

Comité de pilotage

Geneviève Fraisse – philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS/ CRAL – EHESS

Sébastien Faucon – directeur, LaM

Jeanne-Bathilde Lacourt – conservatrice en chef, responsable du service de la conservation, LaM

Grégoire Prangé – responsable du programme prospectif, des éditions et de la recherche, LaM

Christophe Boulanger – attaché de conservation en charge de l’art brut, LaM



Programme (évènement sur site et EN LIGNE)

Mercredi 4 novembre, auditorium Masurel

10h – introduction

Sébastien Faucon, directeur du LaM

10h30 – conférence inaugurale « Lignées et singularités »

Geneviève Fraisse, directrice de recherche au CNRS/CRAL-EHESS

Isabelle Alfonsi, essayiste, co-fondatrice de la galerie Marcelle Alix, Paris

11h30 – histoires singulières, habiter la marge (modération Isabelle Alfonsi, essayiste, co-fondatrice de la galerie Marcelle Alix, Paris)

Ursula’s Uncanny Landscapes [communication en anglais] Patricia Allmer, Professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain, Université d’Édimbourg

Solidarités rivales : Louise Bourgeois et Alina Szapocznikow en Italie Valentin Gleyze, Docteur en histoire de l’art contemporain, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« Séraphine Louis. De Senlis et sans rivale » au Centre Pompidou-Metz : renouveler le regard sur l’œuvre et la trajectoire de l’artiste Elia Biezunski, Commissaire d’exposition / Chargée de recherche au Centre Pompidou-Metz



13h – pause

14h – faire histoires : transmission et biographie, en partenariat avec AWARE (modération Matylda Taszycka, Responsable des programmes scientifiques, cellule AWARE, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne)

Écrire sur les artistes femmes et non binaires. Retour sur l’expérience d’AWARE Matylda Taszycka, Responsable des programmes scientifiques, cellule AWARE, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne

Immanence de l'agentivité : le "rien pour nous sans nous" comme horizon vital Amélie Deschamps, artiste, doctorante Villa Arson et EUR Arts et Humanité, Université Côte d’Azur

"Celles qui terrassent le dragon" : les voix des femmes Hazaras et la reconquête de leur identité Kubra Khademi, artiste

De l’artiste anonyme, dit Au cavalier, à Maria Theresin Savine Faupin, conservatrice en chef en charge de l’art brut, LaM



16h – pause

16h30 – spirites et voix déportées (modération Grégoire Prangé, responsable du programme prospectif, des éditions et de la recherche au LaM)

Enchanteresses du crépuscule. Art et médiumnité féminine : de l’esthétique à l’émancipation Ophélie Naessens, Maîtresse de conférences HDR Arts plastiques (Université de Lorraine - CREM EA 3476)

Réflexion sur les formes d’anonymats volontaires et involontaires chez les femmes créatrices dans les spiritualismes autour de 1900. Clara Delettre, Doctorante à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Centre de recherche sur les arts et le langage (CRAL) UMR 8566 (EHESS/CNRS). Étudiante de troisième cycle, École du Louvre.

De l'invisible au visible : comment écrire l'histoire de la médiumnité féminine ? Stéphanie Peel, Doctorante à l’Université Libre de Bruxelles et chercheuse indépendante



18h – visite de l’exposition « Singulières : artistes, autodidactes, affranchies », avec Savine Faupin et Christophe Boulanger, co-commissaires

19h – fin de la première journée, nocturne de Jessy Razafimandimby

Jeudi 5 novembre, auditorium Masurel

9h00 – accueil café

9h30 – écrire les singularités (modération Christophe Boulanger, attaché de conservation en charge de l’art brut, LaM)

La Fille de Mars. Un portrait rêvé d’Élise Müller alias Hélène Smith Carla Demierre, autrice

Marges et magie, table-ronde *éditionsMagiCité BéréniceBéguerie, éditrice, graphiste et autrice Fabien Goutelle, designer graphique et éditeur Florian Ronget, éditeur et dessinateur

Recentrer le centre – du carnaval comme pratique de déconfinement du complexe expositionnaire Claire Tancons, curatrice, historienne de l’art et fondatrice d’Extempora



11h – pause

11h30 – passeuses, passeurs : faire collection, en partenariat avec le Mucem (modération Anna Millers, conservatrice du patrimoine au Mucem, responsable du pôle Techniques, pratiques et récits du corps)

Inventer Lena Vandrey : du musée des Anges au Mucem (1/2) – Trajectoires, création, collections d’une artiste Raphaël Bories, conservateur du patrimoine au Mucem, responsable du pôle Croyances et religions Mathilde Badie, HiCSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Inventer Lena Vandrey : du musée des Anges au Mucem (2/2) – « Garder et regarder » Lena Vandrey au Mucem Anna Millers, conservatrice du patrimoine au Mucem, responsable du pôle Techniques, pratiques et récits du corps Raphaël Bories, conservateur du patrimoine au Mucem, responsable du pôle Croyances et religions Mathilde Badie, HiCSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Madeleine Lommel, l’art brut en partage Déborah Lehot-Couette, Directrice scientifique et des collections, fondation Dubuffet



13h – pause

14h – table-ronde d’ouverture : « Singulières : traversées d'une exposition »

Flavie Beuvin, Docteure en arts et esthétique, art thérapeute et artiste plasticienne

Christophe Boulanger, attaché de conservation en charge de l’art brut, LaM

Savine Faupin, conservatrice en chef en charge de l’art brut, LaM

Modération Léonore Frenois, Doctorante – Fonds pour la recherche scientifique F.R.S – FNRS, Université de Liège (SHAÉC) et ENSAV La Cambre

Suivie d’une visite de l’exposition « Singulières : artistes, autodidactes, affranchies » en compagnie de Savine Faupin et Christophe Boulanger, co-commissaires.

17h – fin de la deuxième journée



Légende de l'image : Margarethe Held, Ist die Frau des Negerhaüptlings, war sehr gut zu ihren Untergebenen [Femme du chef de tribu noire, elle était très bonne avec ses sujets],1950-1954. Pastel et peinture dorée sur papier ; 42 x 27,8 cm. Donation de L'Aracine en 1999. Collection du LaM. © Droits réservés. Photo : N. Dewitte / LaM