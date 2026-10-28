Séminaire "L'écriture de la pensée" (François Noudelamnn, Bruno clément) : Alexis Levrier "Le journalisme face à ses premiers ennemis : naissance du pouvoir de la presse sous l’Ancien Régime "

La prochaine séance du séminaire "L'écriture de la pensée" se tiendra le vendredi 6 novembre 2026 de 15h à 17h

Alexis LEVRIER, maître de conférence à l'université de Reims

qui nous entretiendra du "journalisme face à ses premiers ennemis" et évoquera donc la naissance du pouvoir de la presse sous l’Ancien Régime.

C'est la première fois que notre séminaire aura l'occasion de réfléchir sur les relations que la presse entretient, a entretenu, pourrait entretenir avec le monde de la pensée, qu'il s'agisse de littérature, d'histoire ou de philosophie.

Exceptionnellement, cettte séance sera uniquement virtuelle. Pour se connecter activer le lien https://nyu.zoom.us/j/92141988956

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Alexis Lévrier - "Le journalisme face à ses premiers ennemis : naissance du pouvoir de la presse sous l’Ancien Régime "

Cette communication prendra pour objet d’étude la haine très ambivalente dont la presse périodique a été l’objet sous l’Ancien Régime.

Dès le XVIIe siècle, puis tout au long du siècle suivant, le journalisme a été attaqué en effet par le pouvoir politique, qui a tenté de le délégitimer, et plus encore peut-être par le pouvoir littéraire, qui a cherché à discréditer cette profession à peine naissante. Contrairement à une idée encore largement répandue, Voltaire et les Encyclopédistes se sont en particulier montrés presque constamment hostiles à ces « folliculaires » qui commettaient l’affront, chaque semaine, de critiquer leurs propres productions. La presse a ainsi été l’objet au cœur du XVIIIe siècle d’un combat à fronts renversés : les philosophes ont dénigré en permanence ce nouveau média, alors que des journalistes hostiles à l’Encyclopédie, et proches à la fois du trône et de l’autel, ont défendu avec vigueur les potentialités et la légitimité de la feuille périodique.

Cette détestation a donné naissance à un imaginaire d’une extraordinaire diversité : de nombreuses fictions narratives et une cinquantaine de comédies, presque toutes à charge, ont ainsi été consacrées à l’univers de l’information au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais cette détestation apparaît comme très ambivalente : elle cache même à certains égards une véritable fascination, puisque les détracteurs de la presse ont été ses premiers lecteurs et lui ont prêté une influence fantasmée en même temps que des pouvoirs presque magiques. Surtout, l’hostilité dont le journalisme a été la victime a eu d’emblée un effet paradoxal : elle a conduit la presse à prendre la mesure de son propre pouvoir, à défendre la singularité de ses supports, et à définir une éthique susceptible de résister aux attaques de ses adversaires.



Alexis Lévrier est historien de la presse. Il exerce depuis 2007 les fonctions de maître de conférences en littérature française à l’Université de Reims, après une thèse consacrée à la presse d’expression individuelle du XVIIIe siècle (publiée en 2007 aux PUPS sous le titre Les Journaux de Marivaux et le monde des « spectateurs »).

Il s’intéresse désormais de manière plus générale, dans une perspective transdisciplinaire, aux mutations du journalisme de l’Ancien Régime jusqu’à la période contemporaine. Il a notamment consacré deux ouvrages aux relations entre presse française et pouvoir politique : Le Contact et la distance (Paris, Les Petits Matins/Celsa, 2016) et Jupiter et Mercure (Paris, Les Petits Matins/Celsa, 2021).

Il soutiendra son habilitation à diriger des recherches le 12 décembre 2026, en Sorbonne. L’inédit, intitulé L’Ennemi journaliste, est consacré à la naissance sous l’Ancien Régime d’un imaginaire négatif du journalisme et à la réponse que, dès l’époque moderne, les journalistes ont apportée au discrédit dont ils étaient l’objet.