Rainer Maria Rilke, Les Élégies de Duino. Les Sonnets à Orphée (éd. bilingue, GF-Flammarion)

Édition et traduction : Joseph François Angelloz

Les Élégies de Duino et Les Sonnets à Orphée sont deux des plus beaux monuments de la poésie allemande, que Rilke a sans nul doute enrichie de nouvelles possibilités d’expression.

Ces deux cycles se présentent par groupes de poèmes où des thèmes fondamentaux – la mort, l’amour, la naissance, l’enfance, la métamorphose, la terre et l’ange – se développent comme autant de leitmotive et parfois se répondent ou s’opposent.

Si Les Élégies et Les Sonnets ne se livrent pas au lecteur sans combat, c’est que Rilke ne les a pas composés en penseur qui raisonne mais en poète qui sent : il procédait par intuition, par visions, par éclairs, et n’écrivait que sous la « dictée intérieure ».

Lançant ce qui fut son ultime message dans une sorte d’affirmation de l’existence qui lui venait probablement de Nietzsche, Rilke a voulu écrire un « Évangile de l’homme » et a pris place dans cette lignée des « phares » qui sont les ardents témoins de la grandeur humaine.