Koert Debeuf, L’influence d’Averroès sur la pensée européenne

900 ans d’Averroès : revisitez l’héritage d’Ibn Rushd.

À travers l’exemple du philosophe andalou, Koert Debeuf met en lumière un aspect méconnu de l’histoire de la philosophie : l’influence de la pensée arabe sur la philosophie européenne. Debeuf analyse les ouvrages d’histoire de la philosophie les plus diffusés du XVIIe au XXIe siècle, montrant à quel point Averroès y occupe une place réduite. Pourtant, ses idées ont été suivies, combattues et débattues en Europe pendant des siècles, influençant profondément des générations de penseurs. Pourquoi Averroès a‑t‑il été ainsi mis de côté ? Debeuf décortique les récits occidentaux de l’histoire de la pensée et montre que la contribution de la philosophie arabe n’a pas simplement été oubliée, mais délibérément écartée de l’histoire de la discipline. Bien que la marginalisation de la philosophie arabe ait commencé il y a plus de sept siècles, nous constatons qu’elle est toujours d’actualité. Cette étude indispensable nous encourage à remettre en question notre vision de l’histoire de la pensée et à réévaluer les lectures eurocentriques qui ont longtemps façonné notre perception de l’une des figures majeures de la philosophie.