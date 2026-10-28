Rainer Maria Rilke, Poèmes français

Édition, présentation et annotation de Bernhard Dieterle.

Ouverture, notices biographique et bibliographique de Jean-Marie Valentin

Rainer Maria Rilke n’est pas seulement l’auteur admiré des Nouveaux poèmes (1907-1908), des Sonnets à Orphée et des Élégies de Duino, tous deux de 1923. Ce fut aussi un admirateur de la littérature française, de ses artistes – il fut le secrétaire de Rodin – et de sa culture.

Durant les années 1920, il s’installa, sur les conseils de Baladine Klossowska, dans le Valais francophone, au château de Muzot, se vouant alors à un intense labeur poétique. C’est dans ce lieu qu’il trouva le havre de paix qui lui permit de développer une œuvre originale en langue française.

On découvrira également dans cet ouvrage une anthologie complète des poètes dont il a donné des versions allemandes pour beaucoup devenues canoniques. Louïze Labé, Villon, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, mais surtout Paul Valéry tenu par lui pour le maître absolu de la poésie moderne, s’inscrivent dans une histoire longue qui va du XVIe siècle au présent.

L’auteur de Malte s’est appliqué à rendre dans sa langue la prose poétique des Lettres de la religieuse portugaise, du Retour de l’enfant prodigue de Gide, de l’essai de Valéry sur Berthe Morizot.

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Table des matières

Ouverture « Orpheus sprengt die Nationalität » (J.-M. Valentin)

Notices biographique et bibliographique (J.-M. Valentin)



Poèmes en français

Les quatre cycles publiés

Vergers

Les Quatrains valaisans

Les Roses

Les Fenêtres



Poèmes en double version

Le jeu entre les langues

Cycle bilingue

Poèmes en allemand et en français

Variations

Autotraductions

Das Füllhorn / Corne d’abondance ; Der Magier / Le magicien ; Éros / Eros ; Handinneres / Paume ; Gong / Gong

« Que veux-tu » ; Ex voto ; Prélude ; Chat ; Idol ; Cimetière ; Épitaphe ; « Ist es nicht wie Atmen » ; « C’est le paysage longtemps » ; « Welt war in dem Antlitz » ; « Längst, von uns Wohnenden fort » ; « Depuis quand nous te jouons »

Chanson orpheline ; Lied d’Abelone / Chanson d’Abelone



Poèmes épars

L’atelier de l’artiste

Esquisses, fragments, poèmes achevés (ordre chronologique)



Textes traduits du français

Traduire. Proses et poèmes français

Annexe. Tableau chronologique des traductions de Rilke

François Villon : Ballade que Villon feit

Charles Baudelaire : La Géante ; La Mort des pauvres ; Les plaintes d’un Icare

Lettres de la religieuse portugaise traduites du français

Louise Labé : Les vingt-quatre sonnets

André Gide : Le Retour de l’enfant prodigue

Paul Verlaine : Agnus Dei

Stéphane Mallarmé : « Une dentelle s’abolit » ; Sonnet. « Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » ; Éventail de Mademoiselle Mallarmé ; Tombeau

Paul Valéry : Aurore ; Cantique des colonnes ; Le Cimetière marin ; Palme ; Berthe Morisot

Index nominum.