Rainer Maria Rilke, Poèmes français

Édition, présentation et annotation de Bernhard Dieterle.
Ouverture, notices biographique et bibliographique de Jean-Marie Valentin
Rainer Maria Rilke n’est pas seulement l’auteur admiré des Nouveaux poèmes (1907-1908), des Sonnets à Orphée et des Élégies de Duino, tous deux de 1923. Ce fut aussi un admirateur de la littérature française, de ses artistes – il fut le secrétaire de Rodin – et de sa culture.
Durant les années 1920, il s’installa, sur les conseils de Baladine Klossowska, dans le Valais francophone, au château de Muzot, se vouant alors à un intense labeur poétique. C’est dans ce lieu qu’il trouva le havre de paix qui lui permit de développer une œuvre originale en langue française.
On découvrira également dans cet ouvrage une anthologie complète des poètes dont il a donné des versions allemandes pour beaucoup devenues canoniques. Louïze Labé, Villon, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, mais surtout Paul Valéry tenu par lui pour le maître absolu de la poésie moderne, s’inscrivent dans une histoire longue qui va du XVIe siècle au présent.
L’auteur de Malte s’est appliqué à rendre dans sa langue la prose poétique des Lettres de la religieuse portugaise, du Retour de l’enfant prodigue de Gide, de l’essai de Valéry sur Berthe Morizot.
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Table des matières
Ouverture « Orpheus sprengt die Nationalität » (J.-M. Valentin)
Notices biographique et bibliographique (J.-M. Valentin)
Poèmes en français
Les quatre cycles publiés
Vergers
Les Quatrains valaisans
Les Roses
Les Fenêtres
Poèmes en double version
Le jeu entre les langues
Cycle bilingue
Poèmes en allemand et en français
Variations
Autotraductions
Das Füllhorn / Corne d’abondance ; Der Magier / Le magicien ; Éros / Eros ; Handinneres / Paume ; Gong / Gong
« Que veux-tu » ; Ex voto ; Prélude ; Chat ; Idol ; Cimetière ; Épitaphe ; « Ist es nicht wie Atmen » ; « C’est le paysage longtemps » ; « Welt war in dem Antlitz » ; « Längst, von uns Wohnenden fort » ; « Depuis quand nous te jouons »
Chanson orpheline ; Lied d’Abelone / Chanson d’Abelone
Poèmes épars
L’atelier de l’artiste
Esquisses, fragments, poèmes achevés (ordre chronologique)
Textes traduits du français
Traduire. Proses et poèmes français
Annexe. Tableau chronologique des traductions de Rilke
François Villon : Ballade que Villon feit
Charles Baudelaire : La Géante ; La Mort des pauvres ; Les plaintes d’un Icare
Lettres de la religieuse portugaise traduites du français
Louise Labé : Les vingt-quatre sonnets
André Gide : Le Retour de l’enfant prodigue
Paul Verlaine : Agnus Dei
Stéphane Mallarmé : « Une dentelle s’abolit » ; Sonnet. « Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » ; Éventail de Mademoiselle Mallarmé ; Tombeau
Paul Valéry : Aurore ; Cantique des colonnes ; Le Cimetière marin ; Palme ; Berthe Morisot
Index nominum.