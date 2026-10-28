Politiques et poétiques du cheveu. Pratiques corporelles, matérialités et imaginaires diasporiques (revue Nouvelles Études Francophones)

Politiques et poétiques du cheveu : Pratiques corporelles, matérialités et imaginaires diasporiques

Dossier spécial, Nouvelles Études Francophones (NEF)

Dossier dirigé par : Johanna Montlouis-Gabriel (Emory University): jmontlo@emory.edu

et Séverine Rebourcet (University of Mount Saint Vincent): severine.rebourcet@umsv.edu

Les réalités historiques, politiques et culturelles qui traversent les espaces francophones révèlent que le cheveu est bien plus qu’un attribut esthétique individuel ou un ornement superficiel : il constitue un carrefour fondamental du biopouvoir, de la mémoire et de l’identité. Dès les premières entreprises coloniales et les projets anthropologiques de classification du XVIIIe siècle, la matière capillaire a été instrumentalisée comme un outil privilégié de hiérarchisation, d’altérisation et de contrôle des corps minorisés. Des rituels punitifs de marquage corporel et de stigmatisation genrée — tels que la tonte publique des femmes accusées de « collaboration horizontale » à la Libération, dont l’écho traumatique résonne d’Hiroshima mon amour de Marguerite Duras à Saint-Omer d’Alice Diop — jusqu’aux injonctions contemporaines à la respectabilité et à l’assimilation républicaine, le cheveu demeure un terrain de friction où s’exercent les violences institutionnelles. En France et dans les espaces postcoloniaux, les batailles juridiques récentes (à l’instar du contentieux porté contre Air France ou de la proposition de loi contre les discriminations capillaires adoptée à l’Assemblée nationale en 2024) mettent en lumière l’imbrication systémique entre race, genre, classe et normativité corporelle. Parallèlement, l’économie mondialisée du cheveu (qu’il s’agisse des flux transnationaux du commerce des mèches reliant l’Inde, l’Europe, l’Afrique et les Amériques, ou des industries cosmétiques) souligne des asymétries géopolitiques et économiques Nord-Sud majeures.

Ce dossier spécial de Nouvelles Études Francophones s’ancre dans la volonté de politiser, d’historiciser et d’explorer sous un angle résolument pluriel, décolonial et transculturel les pratiques, représentations et imaginaires liés aux cheveux à travers les mondes francophones (Afrique subsaharienne, Caraïbes, Maghreb, Océan Indien, Amériques et diasporas européennes). Loin de réduire l’expérience capillaire à la seule dynamique de l’oppression et du stigmate, ce numéro entend faire la part belle aux dynamiques de création, de réappropriation, de soin, de transmission et de joie. Le renouveau remarquable des productions contemporaines en atteste : de la littérature narrative et poétique (Léonora Miano, Faïza Guène, Laetitia Colombani) à la bande dessinée (Lou Lubie, Laura Nsafou), du cinéma documentaire et de fiction (Amandine Gay, Mame-Fatou Niang, Rosine Mbakam, Rachel Kwarteng, Josza Anjembe, ou encore la série Palabre) aux arts visuels et plastiques (les sculptures capillaires de Laetitia Ky, les installations d’Attandi Trawley, les toiles d’Élodie Barthélémy ou de Guylaine Conquet). Le cheveu s’y affirme comme matériau sculptural, archive incarnée et vecteur de contestation féministe et antiraciste. À cette effervescence s’ajoutent les espaces numériques (YouTube, Instagram, TikTok) qui, par le biais des tutoriels et des mouvements nappy, forgent de nouvelles communautés diasporiques tout en suscitant des débats cruciaux autour du texturisme et des hiérarchies intra-communautaires.

Ainsi, que nous disent les textes littéraires, les productions filmiques, les arts visuels et les cultures numériques des politiques et poétiques du cheveu ? Comment ces médiums s’emparent-ils de la chevelure pour négocier, subvertir ou guérir des violences corporelles et historiques ? Comment penser les articulations entre intime, mémoire collective et pédagogie de l’amour de soi dès le plus jeune âge ? Quelles solidarités ou tensions transnationales se dessinent à travers les flux matériels et symboliques du cheveu ? Ce dossier spécial invite à une réflexion interdisciplinaire et inclusive, située au croisement des études littéraires et culturelles, des études postcoloniales et décoloniales, des théories féministes et afro-féministes (gender and Black studies), des arts visuels et de la performance, de la sociologie et de l’anthropologie des cultures matérielles et numériques.

Les propositions d’articles pourront aborder, sans s’y limiter, les thématiques suivantes :

-Généalogies coloniales, biopolitique et contrôle des corps : classifications raciales du XVIIIe siècle, photographies anthropologiques, tontes et violences corporelles genrées, impératifs d’assimilation et normes de respectabilité républicaine.

-Cadres juridiques, luttes politiques et discriminations institutionnelles : lois contre les discriminations capillaires, controverses professionnelles (Air France, secteur public), articulation entre race, genre, neutralité et citoyenneté.

-Matérialités, économies globales et géopolitique du cheveu : filières transnationales du commerce des cheveux et des extensions (rapports Nords-Suds), industries cosmétiques, enjeux sanitaires et écologiques.

-Poétiques textuelles, dramaturgies et récits graphiques : représentations du cheveu dans le roman, la nouvelle, la poésie, la littérature jeunesse et le roman graphique francophones (Maghreb, Caraïbes, Afrique subsaharienne, Amériques, Océan Indien, diasporas).

-Médialités artistiques, arts visuels et performances : le cheveu comme médium plastique (sculpture, tapisserie, installations, peinture), performances corporelles, esthétiques documentaires et fictions cinématographiques.

-Sociabilités, espaces intimes et cultures numériques : salons de coiffure comme tiers-lieux d’intimité, de résistance ou de surveillance (ex. Matongé, Belgique, Château Rouge, Paris, France) ; réseaux sociaux, vlogs, tutoriels GRWM et construction de communautés diasporiques ; mouvements nappy.

-Intersections, représentations plurielles et hiérarchies intra-communautaires : texturisme, colorism, nuances identitaires au sein des diasporas afro-descendantes, créoles et maghrébines (négrophobie intériorisée, concept de hrash, etc.).

-Pédagogies, soin et transmission intergénérationnelle : rituels de soin, valorisation de l’estime de soi chez les enfants, guérison collective et mémoire des ancêtres.

Modalités de soumission

Les propositions d’articles (en français), d’une longueur comprise entre 300 et 500 mots, doivent comporter :

Un titre provisoire et une problématique claire explicitant le corpus d’étude, la méthodologie et le cadre théorique ;

Une brève bibliographie indicative ;

Une courte notice biobibliographique (100–150 mots) indiquant l’affiliation institutionnelle et les coordonnées de l’auteur·rice.

Les propositions sont à envoyer par courriel à Johanna Montlouis-Gabriel (jmontlo@emory.edu) et Séverine Rebourcet (severine.rebourcet@umsv.edu) [et co-direction] avant le 15 janvier 2027.

Notification d’acceptation : 15 mars 2027

Les articles complets retenus (entre 5 500 et 6 000 mots, notes et bibliographie comprises), rédigés selon les normes éditoriales de Nouvelles Études Francophones, devront être remis au plus tard le 1er septembre 2027. Tous les manuscrits feront l’objet d’une évaluation anonyme par les pairs (double-blind peer review).

Nouvelles Études Francophones (NEF), ISSN 1552-3152, publiée par les Presses Universitaires du Nebraska (University of Nebraska Press), est la revue officielle du Conseil International d’Études Francophones (CIéF). Revue scientifique biannuelle de langue française, NEF diffuse la recherche dans les domaines de la langue française, de la littérature, des arts, des sciences sociales, de la culture et de la civilisation des pays et régions francophones.