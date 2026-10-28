Quand le désir se fait violence. Congrès APFUCC 2027 (Univ. de l’Île-du-Prince-Edouard, Canada)

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Edouard (UPEI), Canada

ATELIER « Quand le désir se fait violence »

Kathryne Fontaine, Collège militaire royal du Canada

Kathryne.fontaine@rmc.ca

Objet privilégié de la philosophie, de la psychanalyse et de la littérature, le désir se laisse difficilement réduire à l’attraction amoureuse ou sexuelle. Désir de l’autre, certes, mais aussi de reconnaissance, de possession, de pouvoir, de savoir, de vengeance, d’ailleurs ou de destruction: ses objets sont multiples, mobiles et parfois obscurs au sujet désirant lui-même. Cécile Meynard et Gérald Préher (2024) rappellent ainsi que derrière l’objet ostensiblement convoité peut s’en dissimuler un autre, inconscient : de Freud et Lacan au « désir triangulaire » de René Girard (1961), une importante tradition théorique invite à penser le désir à partir du manque, du fantasme, de la pulsion ou de sa médiation par autrui. La littérature constitue à cet égard un laboratoire privilégié : elle donne forme non seulement aux objets du désir, mais aux méprises, déplacements et transformations qui affectent celui-ci. Les études littéraires témoignent récemment d’un intérêt renouvelé pour ces multiples configurations. Des travaux ont interrogé les objets parfois paradoxaux du désir (Meynard et Préher, 2024), ses rapports à la tentation et à la transgression (Hervé et Lussier, 2022), ou encore son inscription dans les métarécits sur lesquels se fondent les sociétés (Salaün, 2008). Le développement considérable des études consacrées au désir féminin (entre bien d’autres, Nizard, 2024; Dussault-Frenette, 2016, 2022) et queer (entre autres, Bergeron, 2025) manifeste une volonté de comprendre plus finement les formes, les objets et les conditions d’expression du désir.

À la suite de Jean-Pierre Chevillot (2004), lecteur de Spinoza, qui défend pour sa part une conception positive du désir, que la violence viendrait parfois interrompre ou sacrifier, cet atelier propose d’examiner les formes littéraires du basculement du désir vers la violence. Qu’advient-il lorsque la violence se présente comme ce vers quoi le désir se déplace ou se transforme? Comment la littérature donne-t-elle à voir la violence non comme le contraire ou l’échec du désir, mais comme l’une de ses transformations possibles? Comment représente-t-elle les processus par lesquels désirer en vient à signifier posséder, maîtriser, assujettir, détruire — un être, un corps, un territoire, un objet, un savoir, une communauté ou même soi-même?

De telles mutations du désir traversent en effet l’histoire littéraire sous des configurations diverses. La passion interdite de Phèdre (1677) se retourne en force destructrice; dans Carmen (1845), le désir de Don José se fait volonté de possession devant la liberté irréductible de l’être désiré; dans Thérèse Raquin (1867), le désir amoureux et l’aspiration à se libérer conduisent au meurtre avant que la violence ne contamine la relation même des amants. Ailleurs, l’objet du désir se dérobe, comme dans Dans la solitude des champs de coton (1986) de Bernard-Marie Koltès, où la rencontre entre deux êtres désirants évolue vers l’affrontement. Parfois, il cesse même d’être humain : dans La Peau de chagrin (1831), Balzac donne ainsi une forme fantastique à la puissance autodestructrice du désir lui-même. Plus récemment, certains romans de Mathias Énard, notamment La Perfection du tir (2003), Zone (2008) et Déserter (2023), mettent en scène des sujets profondément marqués par l’expérience de la guerre et de la violence, dont le rapport au désir se trouve à son tour altéré. Ces œuvres suggèrent ainsi moins une relation univoque entre désir et violence qu’une pluralité de processus par lesquels le rapport à l’objet désiré peut se déplacer vers l’emprise, l’assujettissement ou la destruction.

On pourra ainsi se demander sous quelles formes littéraires se manifeste un rapport altéré à l’autre ou à l’objet désiré; comment la violence vécue, subie, observée ou exercée transforme en retour la manière de désirer; quels rôles jouent le trauma, le manque, la frustration, l’humiliation, la rivalité, le ressentiment ou le désir mimétique; comment le texte rend perceptible un désir dont le sujet méconnaît lui-même l’objet ou les motivations; enfin, quels procédés narratifs, poétiques ou dramaturgiques permettent de faire saisir de l’intérieur ces mutations parfois imperceptibles.

Ouvert aux corpus de toutes périodes, l’atelier cherchera à théoriser les différentes configurations littéraires du passage du désir à la violence, sous toutes ses formes. En faisant dialoguer des approches narratologiques, poétiques, philosophiques, psychanalytiques, anthropologiques ou historiques, il s’agira de mieux comprendre ce que la littérature révèle des zones où désir, emprise et destruction deviennent difficiles à dissocier.

Axes thématiques possibles :

§ Désir, emprise, possession, appropriation et assujettissement

§ Violence vécue, trauma et transformation du désir

§ Désir mimétique, rivalité, jalousie, ressentiment et vengeance

§ Désir de pouvoir, de territoire, de savoir, de reconnaissance ou de destruction

§ Sexualité, violence et rapports altérés à l’autre

§ Objets obscurs, déplacés ou inconscients du désir

§ Méconnaissance du sujet désirant et dispositifs narratifs de dévoilement

§ Désir, transgression, faute, pulsion et jouissance

§ Formes narratives, poétiques et dramaturgiques du passage à la violence

§ Ambivalences entre désir de l’autre et négation de son altérité

—

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

—

Modalité et consignes :

Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera à la fois en personne et en ligne. Merci d’indiquer clairement comment vous comptez présenter lors de votre soumission.

Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission »: https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

—

Bibliographie indicative

BALZAC, Honoré de, La Peau de chagrin, 1831.

BERGERON, Étienne, « Le désir de neutre des garçons altérés : autodestructions ascétiques et éthique du (dé)devenir dans la littérature queer québécoise contemporaine », thèse de doctorat en études littéraires, Université du Québec à Montréal, 2025.

CHEVILLOT, Jean-Pierre, Le désir bouc émissaire. Tableaux du désir sacrifié à la violence, Paris, L’Harmattan, 2004.

DUSSAULT FRENETTE, Catherine, L’expression du désir au féminin dans quatre romans québécois contemporains, Montréal, Nota bene, 2016.

DUSSAULT FRENETTE, Catherine, Désirs féminins sous contrainte, Montréal, Nota bene, 2022.

ÉNARD, Mathias, La Perfection du tir, Arles, Actes Sud, 2003.

ÉNARD, Mathias, Zone, Arles, Actes Sud, 2008.

ÉNARD, Mathias, Déserter, Arles, Actes Sud, 2023.

GIRARD, René, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961.

KOLTÈS, Bernard-Marie, Dans la solitude des champs de coton, Paris, Les Éditions de Minuit, 1986.

LUSSIER, Alexis et Martin HERVÉ (org.), Le désir en abîme. Littérature et tentation, colloque international, Figura, Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire, Université du Québec à Montréal, 26-27 mai 2022.

MÉRIMÉE, Prosper, Carmen, 1845.

MEYNARD, Cécile et Gérald PRÉHER (dir.), Objets de désir dans la littérature et les arts de l’image, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Nouvelles recherches sur l’imaginaire », 2024.

NIZARD, Lucie, Les Voiles du désir féminin (1857-1914), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2024.

RACINE, Jean, Phèdre, 1677.

SALAÜN, Élise, « Quand le serpent se mord la queue : le désir sexuel du sujet masculin en autofiction dans Les miroirs de mes nuits de Roger Fournier et La Chair du maître de Dany Laferrière », dans Isabelle BOISCLAIR (dir.), Nouvelles masculinités (?) L’identité masculine et ses mises en question dans la littérature québécoise, Montréal, Nota bene, 2008, p. 95-116.

ZOLA, Émile, Thérèse Raquin, 1867.