Francis Jeanson, André Malraux & Gaëtan Picon, Correspondance autour du Malraux par lui même (1951-1953) (éd. Mathilde Labbé et David Martens)

Éditée et annotée par M. Labbé & D. Martens

En 1951, Francis Jeanson propose à Gaëtan Picon de concevoir un Malraux par lui-même pour la collection « Écrivains de toujours », qui vient d’être lancée par les éditions du Seuil. Loin de s’effacer de ce projet qui contribue à sa consécration, comme nombre d’auteurs le font en pareille situation, Malraux s’y implique activement. Ne se contentant pas de fournir des images pour l’abondante illustration prévue, il donne également son avis et impose ses souhaits quant à la composition de l’anthologie destinée à figurer dans l’ouvrage. Plus exceptionnel encore, il va jusqu’à commenter en marge le manuscrit de Picon quand il le reçoit, à travers des annotations assez développées et qui, fait exceptionnel, seront finalement reprises dans l’ouvrage : l’écrivain donne d’emblée pour cette formule rare un accord qui, en réalité, a tout d’une suggestion. C’est ainsi que le livre devient effectivement, pour une large part, un Malraux par lui-même.