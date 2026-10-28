Colloque international indianocéanique sur l’écriture du créole et ses enjeux sociétaux organisé par les laboratoires LCF (Réunion), DIRE (Réunion)

et MIMMOC (Poitiers)

26-27 avril 2027, Université de La Réunion (Campus du Moufia)

Écrire en créole en 2027 : enjeux, défis et perspectives dans les territoires de l’océan Indien (Réunion, Maurice, Rodrigues, Seychelles)

Malgré la reconnaissance du créole réunionnais en tant que langue régionale (Loi d’orientation pour l’outre-mer, 2000) – langue dont l’usage est encore majoritaire selon les dernières études réalisées (Dehon et Louguet, 2022) – il demeure peu visible dans le paysage linguistique écrit. Hormis quelques publicités rédigées en créole réunionnais (ou plutôt dans une forme hybride) (Lebon-Eyquem, 2008, 2017 ; Noël, 2024b), quelques panneaux de signalisation ou d’information à l’entrée de certaines villes (Lebon-Eyquem, 2013) ou certains quartiers, quelques prospectus d’information, le français domine l’écrit. Dans les faits, au sein de la société multiculturelle de La Réunion, créole réunionnais et français se partagent l’espace énonciatif. À Maurice, à Rodrigues et aux Seychelles, des problématiques similaires ou spécifiques sont observables, influencées par le statut de chaque langue dans chaque territoire. Des exemples sont les débats relatifs à l’entrée du créole au Parlement mauricien ou concernant la représentation du créole mauricien et du créole rodriguais à l’AKRM (Akademi Kreol Repiblik Moris) (Carpooran, 2024b). Aux Seychelles, la situation semble plus apaisée du fait de son trilinguisme officiel, qui mérite toutefois une observation et une vigilance en raison d’une perte de vitesse du français et surtout de la prépondérance de l’anglais dans les relations commerciales.

Pourtant, depuis plus de vingt ans, les acteurs institutionnels prétendent afficher une volonté en faveur du créole, dans le cadre d’un bilinguisme ou trilinguisme revendiqué, aboutissant même à la signature d’un pacte linguistique pour La Réunion en 2023, à la création d’un AKRM pour Maurice et Rodrigues, ou encore d’un organe institutionnel aux Seychelles : Lenstiti kréol, puis Lakademi kreol. La longue et lente marche de cette institutionnalisation et la relativité de la notion d’urgence linguistique (Georger, 2026) témoignent dans l’ensemble de ces espaces de l’océan Indien de la difficulté à franchir le pas d’une politique linguistique plus affirmée. Il faut dire que dans nos sociétés graphocentrées (Watbled, 2023), la question de l’écriture revêt des dimensions qui dépassent largement les considérations techniques.

L’objectif de ce colloque est d’interroger cette situation apparemment paradoxale. Il s’agira de questionner l’utilisation encore aujourd’hui minor(is)ée de la langue créole à l’écrit sur la majorité des territoires créoles de l’océan Indien (à l’exception des Seychelles) et de s’interroger sur les conditions politiques et sociétales qui ont conduit à cette situation. Pourquoi le créole demeure-t-il une langue graphiquement peu visible ? Cette situation ne serait-elle pas révélatrice d’une situation diglossique, voire hégémonique, encore existante ? Depuis les premiers écrits engagés des années soixante-dix (Sarcemate en 1969 et Gauvin en 1977 pour La Réunion, Virahsawmy en 1967 pour Maurice, Antoine Abel en 1977 pour les Seychelles), le créole d’aujourd’hui est-il vraiment une langue libérée ? Le consensus mou est-il une posture de façade ? Si, comme le dit Eatwell (1993 : 10) « en fonction de sa relation avec la structure de valeur dominante, une idéologie peut agir comme une force de stabilisation ou de révolution », la question de la sous-représentation de l’écriture du créole dans l’espace public ne serait-elle pas révélatrice des idéologies dominantes ?

Notre démarche se veut principalement sociolinguistique et donnera une place aussi bien aux approches diachroniques que synchroniques. Le colloque sera donc consacré prioritairement à l’analyse de la présence du créole dans les principales formes d’écriture non littéraires (presse, écrits plus officiels ou académiques, espace public, réseaux sociaux, textos, graffs, etc.). La question du choix de la langue par les auteurs des littératures créoles pourra également être considérée du point de vue de ses implications, éventuellement idéologiques ou militantes, sur le statut social et culturel du créole. Seront encouragées les interventions traitant des mêmes problématiques sur les différents espaces créoles de l’océan Indien (Réunion, Maurice, Rodrigues, Seychelles) afin d’enrichir les débats et les échanges d’expériences. Le colloque ne vise pas à poser les discussions techniques sur la graphie des créoles. Les organisateurs considèrent comme acquis les grands principes des propositions existantes et partent du principe que, dans chaque espace créole, des choix sont faits avec des changements possibles. Cette question sera abordée en introduction du colloque pour ensuite laisser davantage de place aux approches sociolinguistiques.

Différents axes de recherche pourront ainsi être abordés :

Axe 1-Pourquoi écrire en créole ? Pour quel public ? Dans quel but ? Avec quels moyens ? Jusqu’où aller ?

Dans son ouvrage fondateur Linguistique et colonialisme (1974), Louis-Jean Calvet mettait en évidence l’omniprésence glottophage du français ou d’autres langues européennes dans les sociétés coloniales et post-coloniales. Langue de l’exclusion, « langue exclusive », le français a fait le vide des langues antérieures. Il peut être intéressant de se demander si l’ « exclusion d’une langue (la langue dominée) des sphères du pouvoir », conduit inévitablement à l’ « exclusion des locuteurs de cette langue (de ceux qui n’ont pas appris la langue dominante) de ces mêmes sphères » (p.91). Les raisons de la valorisation des langues créoles sont nombreuses : justice sociale, sauvegarde patrimoniale, meilleurs apprentissages à l’école, développement d’un plurilinguisme épanoui, affirmation de l’identité. Les chercheurs pourront également s’interroger, à partir de l’étude de cas concrets, ancrés dans les territoires concernés, sur la manière dont l’écriture peut accompagner ces différents objectifs. Quel est le chemin qu’il reste encore à parcourir et jusqu’où aller ? La question de la place des langues créoles face aux idiomes dominants mérite encore une fois d’être examinée. L’intérêt de l’étude comparative de la situation des différents créoles de l’océan Indien par rapport à l’écrit réside également dans la possibilité d’un échange de bonnes pratiques et de leur adaptation à l’espace concerné. Quelles sont les différences observables dans les quatre espaces créoles de l’Océan Indien ? Quels enseignements en tirer ? Quels principes transférer ?

Axe 2 – Sur quels supports écrire ? Où développer davantage l’écrit en créole ? Pour quels enjeux pragmatiques ? Comment valoriser l’expression écrite en créole dans nos sociétés de l’image et du son ?

Cet axe analysera de manière exploratoire les différents domaines où la langue créole semble insuffisamment utilisée à l’écrit. Il s’agira également de proposer de nouvelles pistes pour une meilleure intégration des créoles au paysage linguistique dominant. Les participants pourront s’intéresser à la place du créole dans la presse quotidienne ou hebdomadaire, que ce soit en ligne ou en version papier. Quelles langues dominent le discours de la presse écrite ? Quelle place est faite à la langue créole dans les écrits académiques, qui sont ses lecteurs et quel en est l’enjeu ? La question de la communication institutionnelle et dans l’espace public pourra également être étudiée de manière comparative (affiches, brochures, contenus multimédias…). La sous-exposition des populations créoles à la version écrite de leur idiome déclaré maternel conduit parfois à un hiatus qui semble difficilement surmontable. Comment parvenir à mieux intégrer le créole à l’écrit dans la vie quotidienne des îles de l’océan Indien ?

Axe 3 – Comment apprendre à écrire et à lire le créole ? Quels rôles peuvent ou doivent jouer l’école, l’université, le milieu associatif ? Qui sont les acteurs institutionnels ? Quel rôle pourrait jouer l’intelligence artificielle ?

Les locuteurs créolophones affirment en général ne pas rencontrer de grandes difficultés concernant la compréhension et l’expression orales en créole. Par contre, les compétences de lecture et d’écriture restent encore difficilement acquises, ce qui constitue un frein en termes de politique linguistique en faveur de l’écrit. Pourtant, de nombreuses initiatives voient le jour afin de faciliter l’accès au développement de compétences écrites en créole. Quels sont les outils d’apprentissage de l’écrit des créoles (méthode de langue, application, logiciel…) ? Comment envisager un apprentissage à grande échelle ? La question de l’enseignement (l’alphabétisation en créole) du créole à l’école demeure un sujet délicat à La Réunion, en dépit des premières expériences dès la première décennie des années 2000. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quel rôle pourrait jouer l’école, l’éducation populaire, l’université ? Que peuvent apporter les associations, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies ? Quelles sont les actions mises en place dans les différents espaces créoles pour favoriser les usages de l’écrit ?

Axe 4 – Écrire ou traduire ? Pourquoi traduire et comment traduire ? Quelles sont les compétences requises ?

La place du créole à l’écrit ne peut pas être dissociée de sa relation aux langues dominantes. C’est en des termes d’opposition et de confrontation à l’autre que se pose la question du choix de la langue créole dans les territoires de tradition diglossique : « La langue refuge, la langue lieu privilégié de l’authenticité refusée, la langue dernier recours contre l’aliénation coloniale, en un mot, la langue maquis du peuple » (Calvet, 1974, p. 206). Les écrivains confrontés à une situation diglossique dans les espaces insulaires de l’océan Indien vivent des expériences similaires, et la langue pour laquelle ils optent résulte de choix personnels, mais également influencés par un ancrage historique et sociétal. C’est pourquoi la question de l’écriture en langue créole ou de la traduction se pose avec une acuité toujours renouvelée. Concernant l’option de la traduction, on pourra explorer les outils et le métalangage à développer, qu’il s’agisse de textes de fiction, de bande dessinée, mais aussi de signalétique bilingue, de textes scientifiques ou institutionnels. Enfin, l’approche comparative des territoires de l’océan Indien invite à poser la question de l’intercompréhension créole. Une telle démarche, comme cela est parfois développé pour l’intercompréhension entre langues romanes ou slaves, est-elle envisageable ou souhaitable pour les créoles de l’océan Indien et pour quels enjeux ?

Une publication des contributions présentées est prévue dans la revue en ligne Les Cahiers du Mimmoc (https://journals.openedition.org/mimmoc/?lang=fr), après évaluation par le comité éditorial de la revue.

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Comité scientifique :

BLANCHET Philippe

CHADY Shimeen-Khan

GEORGER Fabrice

LEBON-EYQUEM Mylène

LEDEGEN Gudrun

NOEL Audrey

YECHE Hélène

Comité d’organisation :

CARPENTIER Nathalie

DELAHAYE-LOUTREL Olympe

ECORMIER Mathilde

GEORGER Fabrice

MCDONALD James

PERMALNAICK Mahéva

YECHE Hélène

Format des communications :

Une communication individuelle (ou à plusieurs voix), en français ou dans le créole du communicant, s’inscrivant dans l’un des quatre axes du colloque (communication de 20 minutes et échanges de 15 minutes).

Modalités de soumission :

Les propositions prendront la forme d’un résumé de 300 à 500 mots accompagné d’une brève notice bio-bibliographique (100 mots maximum).

Chaque proposition devra préciser :

le titre de la communication ;

l’axe dans lequel elle s’inscrit ;

le corpus, la pratique ou le terrain étudié ;

la problématique et la méthodologie.

Les propositions seront rédigées en français ou dans le créole choisi pour la communication et la publication.

Elles devront être envoyées aux adresses suivantes :

fabrice.georger@univ-reunion.fr

helene.yeche@univ-poitiers.fr

Calendrier prévisionnel

Date limite d’envoi des propositions : 15 janvier 2027

Notification aux auteurs et aux autrices : 15 février 2027

Colloque : 26-27 avril 2027 à l’université de La Réunion (Campus du Moufia)