Appel à communications – Journée d’étude interdisciplinaire

Ce que les approches anthropocentriques ou anthropomorphiques des relations entre espèces (ne) nous permettent (pas) de voir :

un état des lieux interdisciplinaire

Université Jean Monnet, Saint-Étienne

Le 25 mars 2027

Organisée par le laboratoire junior GRRIS (Groupe de Recherche sur les Relations InterSpécifiques)

« Tout discours sur l’animal est un discours d’homme, reposant sur des choix, conscients ou non » (Gontier, 1998). Le constat du philosophe est applicable à tout type de discours qui prend pour objet le non-humain : sciences dites de la nature et celles dites humaines courent ensemble le risque de méconnaître les présupposés spécistes sur lesquels se fonde la parole humaine, quand elle s’aventure à évoquer les autres représentants du vivant, et leurs relations. Dans ce cadre, des travaux scientifiques s’efforcent depuis plusieurs décennies de dépasser les présupposés du regard anthropocentrique, qui accorde un statut d’exceptionnalité et de supériorité au sein du vivant à l’espèce humaine. Perçu désormais comme un biais cognitif, un obstacle épistémique qui empêche de saisir les réalités des autres espèces et de leurs relations, l’anthropocentrisme a mauvaise presse : pourtant, n’est-ce pas lui qui permet de poser les fondements de la responsabilité éthique des êtres humains vis-à-vis du reste du vivant (Boddice, 2011) ? Dans des approches scientifiques qui se veulent désanthropocentrées, toute subjectivité humaine est-elle alors à bannir ? L’anthropomorphisme, qui consiste à prêter des qualités humaines à d’autres qu’humains et que certain.e.s chercheur.euse.s mettent aujourd’hui en avant, peut-il ainsi émerger comme une notion opposée à l’anthropocentrisme, ou seulement concurrente, voire identique ?

Dans ce contexte, le laboratoire junior interdisciplinaire GRRIS (Groupe de recherche sur les Relations InterSpécifiques) organise une journée d’étude intitulée « Ce que les approches anthropocentriques ou anthropomorphiques des relations entre espèces (ne) nous permettent (pas) de voir : un état des lieux interdisciplinaire ». Cette deuxième journée d’étude, qui prolongera les travaux menés lors de la première manifestation (« Les relations interspécifiques à la croisée des disciplines : enjeux théoriques et méthodologiques », Saint-Étienne, 5 novembre 2026), entend réunir des chercheur.euse.s de différentes disciplines, issu.e.s des sciences naturelles, humaines, juridiques et sociales, afin de réfléchir aux pratiques contemporaines de description et d’analyse des relations interspécifiques, au prisme des notions d’anthropocentrisme et d’anthropomorphisme. Cette journée sera notamment l’occasion d’étudier les manifestations de l’anthropocentrisme et les effets interprétatifs qu’il induit dans le cadre de protocoles scientifiques portant sur l’étude des relations entre individus d’espèces différentes. Il s’agira également de réfléchir, en s’inscrivant dans le mouvement actuellement à l’œuvre de désanthropisation des savoirs scientifiques (Baratay, 2012 ; Despret, 2012 ; Pouillard, 2019 ; Jarrige, 2023), aux modalités de dépassement de ces biais anthropocentriques : à ce titre, on aura lieu de se demander si l’anthropomorphisme, dont la valeur heuristique mérite d’être reconsidérée, peut constituer une issue viable.

L’histoire de l’anthropocentrisme est connue. Cette affirmation de l’exceptionnalité de l’être humain, qui le distingue du reste des formes de vie sur terre en raison d’une supériorité prétendue incommensurable de ses capacités cognitives, intellectuelles, adaptatives, etc., au fondement de l’ontologie naturaliste telle qu’elle se déploie en Occident (Descola, 2005), plonge ses racines dans l’Antiquité grecque et connaît, avec l’humanisme, un véritable essor dont l’influence se fait encore sentir sur le champ des savoirs scientifiques. Nous savons cependant que le développement du paradigme anthropocentrique n’est pas linéaire, et connaît, notamment au Moyen Âge, des inflexions (Dittmar, 2026). En définissant un propre de l’homme, reposant sur sa capacité à s’« élever » au-dessus de la condition animale par le savoir et la culture (Tonutti, 2011), la pensée humaniste a conforté les distinctions essentialistes nature/culture ; sujet/objet ; humain/non-humain, et affermi conceptuellement une vision anthropocentrique du monde, dont nous sommes encore largement tributaires, et qui autorise la domination de l’humanité sur le reste du vivant. S’il a offert une structure d’intelligibilité efficace du monde empirique (Boddice, 2011), l’anthropocentrisme du regard analytique fait aujourd’hui l’objet d’un examen critique au sein des différents champs disciplinaires. À la mise à distance du non-humain, considéré comme inférieur, s’oppose désormais un nouveau paradigme critique, fondé sur l’empathie avec l’objet non-humain observé, considéré comme d’égale dignité ontologique et appréhendé parfois au moyen d’analogies anthropomorphisantes (Kohler, 2025).

En raison de l’opposition radicale de ses fondements éthiques et philosophiques avec l’anthropocentrisme (il semble en effet, dans cette perspective, insupportable d’admettre un quelconque rapprochement avec des formes de vie dont l’espèce humaine doit se séparer pour se définir), le recours à l’anthropomorphisation des non-humains a longtemps été frappé de discrédit dans le champ scientifique. « Mot sale », « devenu synonyme de pratiques non-scientifiques, parce qu’il attribue aux animaux des émotions et une psychologie qui ne peuvent être démontrées sur la base de normes scientifiques » (Taylor, 2011), l’anthropomorphisme est encore aujourd’hui tributaire des condamnations qui ont jalonné son histoire dans le champ des connaissances humaines. Comme le rappelle Élisabeth Plas (2023), le terme renvoie originellement, dans le domaine de la théologie, à l’hérésie qui consistait à donner une forme humaine à Dieu. Puis il devient le nom d’une erreur de la pensée, d’un manque de rigueur dans la conduite de l’esprit, qui, égaré par des analogies inaptes, aboutit à des conclusions trompeuses ; obstacle épistémologique dont les principes sont condamnés par Descartes dans Les Règles pour la direction de l’esprit. La revalorisation prudente que l’anthropomorphisme connaît actuellement tient à plusieurs facteurs, dont deux apparaissent déterminants. En premier lieu, le développement à partir de Darwin de la biologie de l’évolution (considéré par Jean-Marie Schaeffer comme « l’ébranlement le plus décisif de la Thèse » anthropocentrique de l’ « exception humaine » ; voir aussi Tort, 2008). En second lieu, dans le domaine des sciences éthologiques, les « modèles d’explications réductionnistes [du courant béhaviouriste,] dans lesquels les notions de cause, de stimulus, de réaction ou de programme remplacent celles de sentiment, d’intention, de désir, de raison, etc. » (Cazaban-Mazerolles, 2022) ont conduit à des apories. A contrario de ces modèles analytiques épistémologiquement faibles, les travaux qu’ont menés Anne Simon (2021), Éric Baratay (2012), Frans de Waal (2016) et Baptiste Morizot (2020) pour leurs disciplines respectives (littérature, histoire, éthologie et philosophie) ont ouvert de nouveaux horizons pour reconsidérer la vertu heuristique de l’anthropomorphisme, et autorisent ainsi le recours à des analogies (parcimonieuses, circonscrites et critiques) entre les ressorts du comportement humain et non-humain. Ce nouveau paradigme interprétatif n’est pas étranger au contexte actuel de crise écologique, qui amène à reconsidérer et reconceptualiser les relations épistémiques et affectives avec les vivants au moment où ceux-ci connaissent une sixième extinction de masse.

Dans cette perspective, les propositions de communications pourront s’inscrire dans les axes suivants :

Axe 1 : Les biais anthropocentriques en contexte d’étude de relations interspécifiques : spécificités et enjeux

Si les biais anthropocentriques sont davantage saillants et ont été mieux identifiés dans les contextes d’étude de relations entre humains et non humains, il y aura lieu de s’interroger, d’une part, sur l’actualité de ces biais dans les différents champs disciplinaires : quelles découvertes ont été faites récemment dans ce domaine, quelles avancées elles promettent. D’autre part, on s’intéressera à leurs manifestations en contexte interspécifique non humain, qui se caractérisent en premier lieu par le manque de travaux dans ce domaine : à titre d’exemple, le faible nombre d’études et de financements en mycologie, alors même que l’importance écosystémique des champignons est connue de longue date.

Cette inégale attention accordée aux différentes formes de vie ne se mesure pas seulement au nombre de travaux qui leur sont consacrés, elle se manifeste aussi dans les critères mobilisés pour les étudier. Le cas des poissons illustre particulièrement bien ce phénomène. Leur sensibilité demeure souvent évaluée à partir de critères humains et mammaliens (expressions faciales, regard, vocalisations) peu adaptée à des êtres évoluant dans un milieu aquatique (Simon, Corréard, 2024). L’éthologie elle-même s’est longtemps davantage intéressée à l’intelligence collective et à la mécanique des bancs qu’aux individualités qui les composent.

Dès lors que l’humain n’est impliqué que comme observant, ce sont davantage des biais d’ordre anthropomorphique qui courent le risque d’intervenir, avec la recréation de hiérarchies implicites ou explicites entre espèces, selon leur degré de proximité subjectif avec l’humanité, ou selon le rôle tenu dans la relation inter-espèces (prédateur/proie ; exploitant/exploité ; espèces dites « bâtisseuses » ; etc.), des phénomènes dont il conviendra d’exposer les mécanismes et les retombées.

Axe 2 : La réhabilitation de l’anthropomorphisme : vers un paradigme interdisciplinaire ?

Face aux accusations de constituer un biais cognitif, ou encore une posture militante, dont l’anthropomorphisme fait l’objet, il s’agira, dans cet axe, de dresser un état des lieux des formes selon lesquelles la réévaluation de ce concept se décline, dans les différents domaines qui étudient les relations entre espèces. On se proposera de rendre compte des méthodes émergentes, qui s’attachent à donner à l’anthropomorphisme une acuité analytique renouvelée, en les appliquant à des cas concrets. On pourra, en ce sens, s’inspirer des travaux dirigés par Éric Baratay dans L’Animal désanthropisé. Interroger et redéfinir les concepts ou de Jean-Baptiste Morizot dans Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Ce dernier invite à tourner le dos à un anthropomorphisme qui « interprète à faux » pour lui en préférer un considéré comme « une phase méthodologique heuristique, fondée sur le raisonnement analogique […] », dans une dynamique critique de constante comparaison avec les comportements observés.

En parallèle, et en réponse aux reproches de travestissement de la singularité de l’être au monde non-humain, la recherche en littérature s’attache elle aussi désormais à mettre en lumière les implications éthiques et poétiques de l’anthropomorphisme (Simon, 2021). On pourra donc s’intéresser aux enjeux esthétiques et philosophiques des procédés d’anthropomorphisation, interprétables comme des outils au service de l’exploration des formes singulières d’entrelacement des agentivités qui se déploient au cœur du vivant (Volpilhac, 2021 ; 2023).

Au-delà des interrogations sur la possible émergence d’un paradigme interdisciplinaire de l’anthropomorphisme, au moment où la notion est mise en débats à cause des récents développements des intelligences artificielles, il s’agit au fond de reconsidérer la place de l’empathie au sein des sciences, et de sonder sa portée heuristique comme didactique.

Axe 3 : Désanthropiser le regard : perspectives et limites d’une ambition scientifique

Si la logique de désanthropisation des savoirs vient répondre à un impératif de décentrement et de pluralisation des regards dans un contexte de crise environnementale et climatique, sa mise en œuvre se heurte à un certain nombre de difficultés : aussi bien du point de vue des sciences éthologiques que des arts plastiques, la recherche ne manque pas de buter sur une part « d’altérité incompressible » du non-humain (Morizot, 2020 ; Kohler, 2025). Même pour la littérature, capable de « comble[r] les trous de l’ignorance » en « s’impos[ant] là où la science achoppe », celle-ci ne manque jamais de « rappeler combien [les non-humains] nous échappent » (Volpilhac, 2021 ; Simon, 2017). Est-il donc possible de donner une voix à un interlocuteur non humain, alors que les savoirs situés nous mettent en garde contre toute prétention d’universalisation d’une expérience (Cavallin, 2021) ? En 1974, le philosophe Thomas Naguel défendait l’idée désormais bien connue qu’il est impossible de savoir ce que cela fait d’être une chauve-souris. Le développement des technologies nous permettant d’appréhender les univers conceptuels des non-humains entre dès lors en tension avec des limites de l’entendement humain. La question est alors de savoir comment cerner, dépasser ou composer avec les limites actuelles de nos savoirs.

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Les propositions de communication, d’une longueur maximale de 500 mots, accompagnées d’un titre ainsi qu’une brève présentation, seront à envoyer avant le 18 décembre 2026 à l’adresse suivante : labo.grris@gmail.com. Les auteur.e.s des propositions retenues seront prévenu.e.s au plus tard le 15 janvier 2027.

Le laboratoire junior GRRIS prendra en charge le repas des participant.e.s à la journée d’étude. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que les frais de transport ainsi que les éventuels frais d’hébergement resteront à la charge des participant.e.s, et de leur institution de rattachement.

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Indications bibliographiques

Baratay, Éric, « Introduction. Pourquoi croiser les sciences ? », dans Croiser les sciences pour lire les animaux, Paris, Éditions de la Sorbonne, « Homme et société », 2020, p. 7-17.

Baratay, Éric, Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Paris, Le Seuil, 2012.

Boddice, Rob, « Introduction – the End of Anthropocentrism », Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments (dir. R. Boddice), Leiden, Brill, 2011, p. 11-18.

Boissy, Alain, « Quand l’éthologie recourt à la psychologie humaine pour comprendre la sensibilité des animaux », dans Croiser les sciences pour lire les animaux, op. cit., p. 159-166.

Brancher, Dominique, « Présentation », Revue de Synthèse (Brill), « Frontières du vivant. Troubles épistémologiques et linguistiques dans l’Europe de la première modernité » t. 143, no 1-2, 2022, p. 1-18.

Cavallin, Jean-Christophe, Valet noir. Vers une écologie du récit, Paris, Corti, « Biophilia », 2021.

Cavallin, Jean-Christophe et Romestaing, Alain (dir.), Fabula-LhT, n° 27, « Écopoétique pour des temps extrêmes », décembre 2021. URL : https://www.fabula.org/lht/27/

Cazaban-mazerolles, Marie, « Anthropomorphisme, anthropodéni et anthropocentrisme. Aspects théoriques et enjeux littéraires de la fin du XIXe siècle à nos jours », XXI/XX – Reconnaissances littéraires, n° 3, 2022, Faut-il en finir avec l’anthropomorphisme ?, p. 29-43.

Choné, Aurélie, « Vers un anthropomorphisme critique », dans Recherches germaniques [En ligne], 50 | 2020, mis en ligne le 12 décembre 2020, consulté le 7 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rg/5086

Choné, Aurélie, et Repussard, Catherine, « Introduction », dans Recherches germaniques [En ligne], 50 | 2020, « Le biais anthropomorphique à la lumière des études animales littéraires et culturelles », mis en ligne le 12 décembre 2020, consulté le 7 octobre 2026. URL : https://journals.openedition.org/rg/5082

Corréard, Nicolas et Simon, Anne, « Introduction. La zoomorphie satirique : de la dégradation animale à la démultiplication de l’humain », Fabula / Les colloques, « Littérature et zoomorphie satirique (XVIe-XXIe siècles) » (dir. L. Pijaudier-Cabot, A. Simon, N. Corréard), URL : http://www.fabula.org/colloques/document14439.php

Descola, Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 2005.

Descola, Phillipe, « Critique de l’anthropocentrisme », dans L’environnement et ses métamorphoses (dir. C. Bréchignac, G. De Broglie, M. Delmas-Marty), Paris, Hermann, 2015, p. 202-206.

Despret, Vinciane, Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ?, Paris, La Découverte, 2012.

Dewitte, Jacques, « L’anthropomorphisme, voie d’accès privilégiée au vivant. L’apport de Hans Jonas », dans Revue Philosophique de Louvain, t. 100, n°3, 2002. p. 437-465.

Gallen, Timothée, et Monvoisin, Richard, « De la menace du biais d’anthropomorphisme dans nos rapports moraux aux non-humains. », Les ateliers de l’éthique / The Ethics Forum, vol. 15, no 1-2, automne 2020, p. 113–133.

Jarrige, François, La Ronde des bêtes. Le moteur animal et la fabrique de la modernité, Paris, La Découverte, 2023.

Kerbrat-Orecchioni, Catherine, Nous et les autres animaux, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2021.

Kerbrat-Orecchioni, Catherine, « Anthropomorphisme ou anthropodéni ? » dans Écrire du côté des animaux (dir. É. Baratay), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2023, p. 221-232.

Kohler, Florent, Les Sociétés animales. Un regard sociologique, Paris, Armand Colin, 2025.

Kreutzer, Michel et Kohler, Florent, « Construire un point de vue animal ? Réflexions d’un éthologue et d’un anthropologue », dans Croiser les sciences pour lire les animaux, op. cit., p. 51-59.

Milcent-Lawson, Sophie, « Zoographies. Traitement linguistique et stylistique du point de vue animal en régime fictionnel. », Revue des Sciences Humaines, « Zoopoétique. Des animaux en littérature moderne de langue française », no 328, 2017, p. 91-106.

Morizot, Baptiste, Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Marseille, Wildproject, 2016.

Morizot, Baptiste, Manières d’être vivant. Enquête sur la vie à travers nous, Arles, Acte Sud, 2020.

Moullard, Florian, « L’anthropomorphisme, un diable métaphysique ? Nouvelles perspectives en philosophie des sciences du comportement animal », dans Métaphysiques & sciences (dir. F. Papale), Éditions Matériologiques, 2026, p. 443-486.

Nagel, Thomas, « Quel effet cela fait, d’être une chauve-souris ? » [1974], trad. J. Henry, dans Vues de l’esprit : fantaisies et réflexions sur l’être des âmes (dir. Douglas Hostadter et Daniel Denett), Paris, InterÉditions, 1999, p. 391-404.

Nimmo, Richie, « The Making of the Human: Anthropocentrism in Modern Social Thought », dans Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments, op. cit., p. 59-80.

Plas, Élisabeth, « Anthropomorphisme », dans Dictionnaire littéraire et culturel de l’insecte (dir. A. Montandon), Paris, France, Honoré Champion, 2023, p. 28-38.

Pouillard, Violette, Histoire des zoos par les animaux. Impérialisme, contrôle, conservation, Ceyzérieu, Champ Vallon, « L’Environnement a une histoire », 2019.

Schaeffer, Jean-Marie, La Fin de l’exception humaine, Paris, Gallimard, « nrf essais », 2007.

Simon, Anne, « La zoopoétique, une approche émergente : le cas du roman », Revue des Sciences Humaines, « Zoopoétique. Des animaux en littérature moderne de langue française », no 328, 2017, p.71-89.

Simon, Anne, Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, Marseille, Wildproject, « Tête nue », 2021.

Taylor, Nick, « Anthropomorphism and the Animal Subject », dans Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments, op. cit., p. 265-282.

Tonutti, Sabrina, « Anthropocentrism and the Definition of ‘Culture’ as a Marker of the Human/Animal Divide », dans Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments, op. cit., p. 183-202.

Tort, Patrick, L’Effet Darwin. Sélection naturelle et naissance de la civilisation, Paris, Seuil, « Points Sciences », 2008.

Volpilhac, Aude, « Introduction. « Du temps que les bêtes parlaient » : pour une histoire littéraire de la poétique animale », « Créatures parlantes » et « truchement » du conteur : éthique et esthétique du discours animal, (dir. A. Volpilhac), Carnet Animots, juillet 2021, https://animots.hypotheses.org/14728 (consulté le 22/10/2026).

Volpilhac, Aude, « Présentation. Approches écologiques du xviie siècle », Dix-septième siècle, 2023/4, n°301, p. 611-634.

Waal, Frans de, Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ?, Paris, Les liens qui libèrent, 2016.