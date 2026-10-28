Poétiques de l'appropriation (Ca' Foscari, Venise)

Far from being a marginal or derivative phenomenon, appropriation emerges as a structuring principle of literary modernity and contemporaneity, calling into question notions of originality, authorship, textual ownership, and creative authority. From early reflections on quotation and imitation to modern theories of intertextuality and rewriting, literary criticism has progressively displaced the figure of the autonomous author in favour of a relational, palimpsestic conception of the text. Seminal interventions such as Roland Barthes’s critique of authorial sovereignty, Gérard Genette’s theory of transtextuality, and Antoine Compagnon’s work on citation and repetition have provided a foundational framework for understanding literature as a practice of reuse and transformation.

Anglophone criticism has further refined and expanded these perspectives. Harold Bloom’s theory of influence conceptualizes literary creation as agonistic misreading; Linda Hutcheon has theorized adaptation and parody as creative, critically reflexive modes; Julie Sanders has mapped rewriting and appropriation as historically situated literary practices. More recently, Kenneth Goldsmith’s work on uncreative writing has foregrounded appropriation as an explicit aesthetic and conceptual strategy in contemporary literature.

Within this theoretical constellation, appropriation is here approached not primarily as an ethical or legal problem — though such questions remain relevant — but as a poetics: a set of formal, stylistic, and discursive operations (quotation, allusion, ekphrasis, montage, collage, pastiche, rewriting, sampling, archival reuse) through which texts negotiate their relation to prior texts, genres, and cultural materials. Appropriation thus becomes a site where literature reflects on its own conditions of possibility, its memory, and its modes of transmission.

The conference seeks to explore how these poetics of appropriation operate across genres and periods, from rewritings of myth, the sacred texts, and the canon, to modernist and postmodern experiments with fragmentation and citation, and contemporary practices shaped by translation, remediation, and digital textuality.

Program…

Books of abstracts…

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L’appropriation, loin d’être un phénomène marginal ou dérivé, apparaît comme un principe structurant de la modernité et de la contemporanéité littéraires : elle met en question les notions d’originalité, d’auteur, de propriété textuelle et d’autorité créatrice. Des premières réflexions sur la citation et l’imitation jusqu’aux théories modernes de l’intertextualité et de la réécriture, la critique littéraire a peu à peu délogé la figure de l’auteur autonome au profit d’une conception relationnelle et palimpsestique du texte. Des interventions fondatrices (la critique de la souveraineté auctoriale chez Roland Barthes, la théorie de la transtextualité de Gérard Genette, les travaux d’Antoine Compagnon sur la citation et la répétition) ont fourni un cadre premier pour penser la littérature comme pratique de remploi et de transformation.

La critique anglophone a affiné et élargi ces perspectives. La théorie de l’influence de Harold Bloom conçoit la création littéraire comme mécompréhension agonistique (misreading) ; Linda Hutcheon a théorisé l’adaptation et la parodie comme des modes créateurs et critiquement réflexifs ; Julie Sanders a cartographié la réécriture et l’appropriation comme pratiques littéraires historiquement situées. Plus récemment, les travaux de Kenneth Goldsmith sur l’écriture « non créative » (uncreative writing) ont placé l’appropriation au premier plan comme stratégie esthétique et conceptuelle explicite de la littérature contemporaine.

Dans cette constellation théorique, l’appropriation est abordée ici moins comme un problème éthique ou juridique, bien que ces questions demeurent pertinentes, que comme une poétique : un ensemble d’opérations formelles, stylistiques et discursives (citation, allusion, ekphrasis, montage, collage, pastiche, réécriture, échantillonnage, remploi d’archives) par lesquelles les textes négocient leur rapport à des textes, des genres et des matériaux culturels antérieurs. L’appropriation devient ainsi un lieu où la littérature réfléchit à ses propres conditions de possibilité, à sa mémoire et à ses modes de transmission.

Le colloque se propose d’explorer le fonctionnement de ces poétiques de l’appropriation à travers les genres et les époques : des réécritures du mythe, des textes sacrés et du canon aux expérimentations modernistes et postmodernes de la fragmentation et de la citation, jusqu’aux pratiques contemporaines façonnées par la traduction, la remédiation et la textualité numérique.