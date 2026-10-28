Journalivre, salon du livre journalisme et médias, 3e édition (Lille)

Salon du livre journalisme et médias à Lille :

le Journalivre revient à l’ESJ Lille le 14 novembre 2026

Vous vous intéressez à l’actualité, au monde de la presse ou à la littérature ?

L’École Supérieure de Journalisme de Lille vous donne rendez-vous le samedi 14 novembre 2026 pour la 3e édition du Journalivre, un salon du livre entièrement consacré au journalisme et aux médias.

Cet événement littéraire gratuit est ouvert à toutes et tous, sur inscription.

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À l'initiative de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, le Journalivre est organisé en étroite collaboration avec deux librairies indépendantes de la métropole lilloise : La Chouette Librairie et Les Lisières et avec le soutien de la ville de Lille.

Ce salon grand public met en lumière le domaine d’expertise de notre école centenaire. Il vous invite à explorer le journalisme sous un angle nouveau, en abordant plus largement l’écriture de long format, la fiction et la non-fiction. C’est l’occasion idéale pour les lecteurs, lectrices et curieux de rencontrer celles et ceux qui racontent le monde.



Au programme de la journée



Lors de cette journée, de nombreuses rencontres et activités vous attendent :

des ouvrages écrits (et parfois dessinés) par des journalistes auteurs / autrices,

des stands et dédicaces,

des tables rondes (programme à venir prochainement)

des échanges autour des grands enjeux liés aux médias et à l’écriture,

des ateliers (dessin de presse, éducation aux médias et à l’information (EMI),

écriture…)

écriture…) des espaces thématiques BD, jeunesse,

la remise du prix des étudiant(e)s de l’ESJ Lille.

Entrée libre sur inscription en ligne ou sur place le jour J : https://my.weezevent.com/journalivre-salon-du-livre-journalisme-medias-26